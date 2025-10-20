Filipinas: la tormenta Ramil deja al menos siete muertos y varios desaparecidos

En Filipinas, una fuerte tormenta lleva la tragedia el país. Hasta ahora, hay siete muertos, además de los desaparecidos y los cuantiosos daños.

Al menos siete personas han muerto y varias siguen en paradero desconocido después de que la tormenta 'Ramil' tocara tierra durante el fin de semana en Filipinas, donde más de 130.000 personas se han visto afectadas, según informaciones del Consejo Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres (NDRRMC, por sus siglas en inglés).

La agencia filipina ha indicado que los muertos son cinco hombres y dos mujeres, mientras que ya son 37.800 las familias que han tenido que hacer frente a las consecuencias del temporal, que ha causado estragos en nueve provincias.

Estos datos apuntan a que al menos 13.710 personas se han visto obligadas a desplazarse, por lo que el Gobierno de Filipinas ha advertido de que 7.511 personas permanecen en centros de evacuación. Otras 6.199 se encuentran en varios refugios.

Filipinas, muy afectada Las regiones más afectadas por la tormenta son Luzón Central, Mimaropa, Bisayas Occidentales y Bisayas Orientales. Las lluvias y los fuertes vientos han provocado daños en carreteras, puentes y puertos, tal y como ha recogido el diario 'The Philippine Star'.