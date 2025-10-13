Las imágenes de la devastación causada por la doble tormenta que dejó al menos 65 muertos y decenas de heridos en México

Lluvias torrenciales que provocaron devastadoras inundaciones y deslizamientos de tierra en varias regiones de México han dejado por lo menos 64 muertos y decenas de desaparecidos.

El evento meteorológico del jueves y el viernes provocó el desbordamiento de ríos, dañó o destruyó casas, arrastró automóviles, bloqueó carreteras y causó cortes de energía.

Cinco estados, Veracruz, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo fueron impactados y las autoridades activaron protocolos de emergencia desde el viernes para asistir a los residentes afectados, buscar desaparecidos y realizar operaciones de limpieza en varias regiones.

La presidenta Claudia Sheinbaum se desplazó el domingo a Puebla y Veracruz, donde anunció que su gobierno iniciará un censo entre las personas afectadas para distribuir asistencia.

Este lunes, la mandataria estará en San Luis Potosí y Querétaro, otros dos estados afectados.

En conferencia de prensa, las autoridades mexicanas dijeron que los desaparecidos suman 65.

Getty Images Cinco estados fueron afectados, incluyendo el de Veracruz donde las casas quedaron aisladas por extensas inundaciones.

Getty Images En la municipalidad de Huachinango, estado de Puebla, los deslizamientos de tierra destruyeron casas y cobraron varias víctimas.

EPA El municipio de Huehuetla, también en Puebla, sufrió graves inundaciones.

Las cifras de víctimas podrían aumentar a medida que continúa el trabajo de los socorristas y el despeje del lodo y limpieza de las calles.

Sheinbaum aseguró que su administración no dejará "a nadie desamparado", subrayando que la prioridad del gobierno federal es garantizar la asistencia inmediata a las familias damnificadas.

"Lo primero es ayudarles a la limpieza y todo lo que tiene que ver con alimentación, agua potable, para que ustedes puedan pasar la emergencia", expresó la mandataria.

A través de redes sociales, informó que aún existen comunidades aisladas, principalmente en el estado de Veracruz, pero que se establecieron puentes aéreos para entregar ayuda y realizar traslados médicos.

Reuters El gobierno ha desplegado a miles de efectivos para distribuir agua y alimentos.

Getty Images También están realizando trabajos de limpieza y despeje de escombros.

Getty Images Muchas carreteras quedaron bloqueadas en el estado de Hidalgo.

Las dependencias federales están trabajando de manera coordinada con los gobiernos estatales y municipales para atender a las familias, restablecer los servicios esenciales y acelerar la rehabilitación de caminos y redes eléctricas, informó el gobierno federal.

Se han desplegado miles de efectivos de la Defensa y de la Guardia Nacional a todas estas regiones para entregar agua, distribuir alimentos, brindar atención médica y remover árboles caídos y escombros.

Según las autoridades, las intensas precipitaciones fueron el producto de dos sistemas climatológicos que se formaron en la costa pacífica de México, el huracán Priscila y la tormenta tropical Raymond que ya se han disipado.

Getty Images Las intensas lluvias se registraron del 6 al 9 de octubre.

*Con información de Reuters, AP y el gobierno de México

BBC

FUENTE: BBC