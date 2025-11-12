Se filtraron nuevos correos de Jeffrey Epstein que incriminan a Donald Trump y aumentan la presión por los archivos

Nuevos correos del caso Epstein mencionan a Donald Trump y revelan que el expresidente habría estado al tanto de los abusos cometidos en la mansión del empresario.

Este miércoles se conocieron nuevos correos en el caso Jeffrey Epstein, donde se menciona el nombre del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Allí hacen referencia a que, aparentemente, el mandatario conocía lo que ocurría en la mansión del empresario y sobre la red de tráfico sexual que manejaba.

Los mensajes fueron difundidos por un conjunto de representantes demócratas que forman parte del comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, donde buscan aumentar la presión para que, desde la administración de Trump, finalmente publiquen los archivos de Epstein, donde aparecen los nombres de las personas que formaron parte de su red de tráfico.

Correos de Jeffrey Epstein (1) "Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado es Trump... nombre de la víctima (se censuró el nombre de la víctima) pasó horas en mi casa con él, nunca ha sido mencionado. Jefe de policía, etc. Estoy al 75% de llegar ahí", expresa el correo difundido.

Los comentarios que incriminarían a Donald Trump En este correo que se difundió, uno de los cómplices del empresario, Ghislaine Maxwell, comentó en 2011 que el actual presidente de Estados Unidos habría tenido un largo compromiso junto a una de las víctimas. Allí, Maxwell habría contestado: "He estado pensando en eso".

Esta cómplice de Epstein se encuentra actualmente cumpliendo una condena de 20 años de prisión, luego de ser condenada por delitos de tráfico sexual junto al reclutamiento de niñas para luego ser abusadas.