Sagrada Familia, instalaron los cuatro brazos horizontales de la cruz de la Torre de Jesucristo

El 14 de enero de 2026 se instaló el cuarto y último brazo horizontal de la cruz que rematará la torre, marcando una nueva fase en la construcción del templo diseñado por Antoni Gaudí.

La operación sigue a la instalación del tercer brazo, que tuvo lugar unos días antes, y a la del brazo inferior, el núcleo central y los brazos horizontales conectados a las fachadas del Nacimiento y de la Pasión, colocados en las semanas anteriores. Cuando esté terminada, la cruz alcanzará una altura total de 17 metros y una anchura de 13,5 metros, dimensiones comparables a las de un edificio de cinco plantas. La estructura constituirá el elemento culminante de la Torre de Jesucristo, destinada a convertirse en el punto más alto de todo el complejo de la Sagrada Familia.

Desde un punto de vista formal, los brazos de la cruz siguen la geometría de doble torsión que Gaudí había concebido para las columnas y cruces del templo. Cada elemento tiene una sección cuadrada en el extremo exterior y octogonal en el interior, que encaja en el núcleo central de la estructura. Cada brazo tiene un peso aproximado de 12,8 toneladas y unas dimensiones de 4,40 metros por 4,50 metros por 4,50 metros, cifras que transmiten la complejidad técnica de la obra y la precisión requerida en las operaciones de montaje en altura.

Sagrada Familia Los materiales utilizados responden a las indicaciones contenidas en los llamados álbumes del templo, los documentos que recogen las ideas y planos originales de Gaudí para la Sagrada Família. El arquitecto catalán imaginó una cruz que brillara a la luz del día y también fuera visible por la noche. Por esta razón, se eligieron la cerámica vidriada blanca y el vidrio, dos materiales caracterizados por una gran luminosidad y, al mismo tiempo, una buena resistencia a la intemperie. La iluminación nocturna correrá a cargo de un sistema de proyectores colocados en las torres de los Evangelistas y los Apóstoles, que tendrán la misión de iluminar el pináculo de la torre de Jesucristo.