Rusia lanzó 97 drones durante la noche, de los que Ucrania neutralizó 70

Las fuerzas de Ucrania publicaron que sus enemigos de Rusia lanzaron casi cien drones en distintas zonas. Aseguran, además, que la mayoría fueron interceptados.

Las drones de Rusia cayeron otra vez sobre suelo de Ucrania. Foto Efe

Rusia lanzó anoche contra Ucrania 97 aparatos aéreos no tripulados de ataque, de los que las fuerzas de defensa ucranianas lograron derribar o neutralizar 70, informó este jueves la Fuerza Aérea ucraniana, que reportó impactos de 27 drones en trece localizaciones, así como la caída de fragmentos en una.

El comunicado sobre el ataque precisa que las fuerzas rusas lanzaron desde las 19.00 horas del miércoles y durante la noche 97 drones de ataque Shahed, Gerbera y de otros tipos desde las direcciones rusas de Mílerovo y Primorsko-Ajtarsk, desde Chauda y Gvardíiske, en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, y desde el territorio ucraniano ocupado de Donetsk.

Alrededor de setenta de los drones eran Shahed, agrega el reporte publicado en Telegram.

Ucrania se defiende de Rusia Hasta las 08.00 horas del jueves, la defensa antiaérea de Ucrania derribó o neutralizó 70 aparatos no tripulados enemigos en el este y el sur del país.