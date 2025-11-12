Rusia continúa avanzando día a día en el este Ucrania, que domina casi por completo
En el este de Ucrania, las fuerzas de Rusia toman otra localidad en los alrededores de Pokrovsk, epicentro de su ofensiva en Donetsk.
Las autoridades de Rusia han anunciado este miércoles la toma de una localidad de Ucrania situada en los alrededores de la ciudad de Pokrovsk, ubicada en la provincia de Donetsk (este) y uno de los principales epicentros de la ofensiva rusa en esta zona del país europeo.
El Ministerio de Defensa de Rusia ha indicado en un breve mensaje en su cuenta en Telegram que las fuerzas rusas "han terminado de limpiar de milicianos ucranianos la localidad de Sujoi Yar", situada entre Pokrovsk y Minorogrado, sin pronunciarse sobre posibles bajas durante los combates.
Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk, producto de sus ataques.
Rusia y sus avances en el este de Ucrania
Rusia anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea. Dpa