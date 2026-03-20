Rogelio "Royer" Pérez-Jiménez, el migrante mexicano más joven en morir bajo custodia de ICE en EE.UU.

Un inmigrante mexicano identificado como Royer Pérez-Jiménez fue encontrado "inconsciente y sin responder a estímulos" en una de las habitaciones del Centro de Detención del Condado de Glades, Florida, a las 2:34 de la mañana del 16 de marzo.

Esa es la información oficial entregada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ( ICE , por sus siglas en inglés).

Sin embargo, la información del registro carcelario del detenido que obtuvo BBC Mundo lo identifica como Rogelio Pérez, de 20 años, acusado de "proporcionar un nombre falso al momento de ser arrestado" y de "resistencia a un agente de la autoridad sin violencia".

Según ICE, el joven "murió a consecuencia de un presunto suicidio; no obstante, la causa oficial de su muerte continúa bajo investigación".

Se trata de la persona más joven que ha muerto en un centro de detención de migrantes desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca en enero de 2025, según la organización estadounidense Detention Watch Network.

El inmigrante indocumentado, originario de San Juan Chamula, una comunidad indígena en Chiapas, México, trabajaba en un restaurante, dijo su padre, Manuel Pérez Ruiz, en declaraciones a la cadena Telemundo.

El joven, el mayor de cinco hermanos, había emigrado a Estados Unidos cuando tenía 15 años, agregó. La familia está a la espera de la repatriación de sus restos.

Muertes "inaceptables", según el gobierno de México

La Secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno de México señaló que "estos fallecimientos resultan inaceptables" y exigió una "investigación pronta y exhaustiva" a las autoridades migratorias para esclarecer las circunstancias que derivaron en la muerte, determinar responsabilidades y "establecer garantías efectivas de no repetición".

AFP via Getty Images Según Detention Watch Network se han registrado más de 40 muertes en centros de ICE desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.

El gobierno mexicano informó que el Consulado General de México en Miami visitó el centro de detención y agregó que continuará realizando las gestiones correspondientes para brindar asistencia y acompañamiento consular a los familiares.

Carly Pérez Fernández, directora de Comunicaciones de Detention Watch Network, expresó su "indignación" ante la muerte de 13 personas este año, y 44 desde el inicio del actual gobierno, bajo la custodia de ICE.

"Nadie está a salvo", precisó, cuando los agentes de la agencia están presentes en las calles o en los centros de detención de migrantes indocumentados.

Según Pérez Fernández, estos centros de detención están "plagados de abusos", una acusación que el gobierno de Trump rechaza.

Hasta ahora no existe una cifra oficial de personas fallecidas en los centros de detención.

La agencia de noticias The Associated Press ha contabilizado 46 fallecimientos desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025.

Un "agujero negro"

Florida alberga algunos de los centros de detención que han sido criticados duramente por familiares de los detenidos, quienes alegan falta de acceso a servicios médicos, y condiciones de vida que no cumplen con los estándares mínimos de higiene y alimentación.

Getty Images Centros de detención de ICE como este, en Illinois, han sido blanco de protestas.

Uno de ellos, conocido como "Alcatraz de los Caimanes", se ha vuelto blanco de acusaciones por supuestamente proveer comida con gusanos, inodoros descompuestos y aguas residuales desbordadas, denuncias que las autoridades migratorias niegan.

Al informar sobre la muerte de Pérez-Jiménez, la agencia migratoria del gobierno afirmó que está comprometida a garantizar que "todas las personas bajo su custodia permanezcan en entornos seguros, protegidos y humanos".

Pese a las afirmaciones del gobierno, diversas investigaciones han recogido testimonios de detenidos y familiares que contradicen ese discurso.

Un informe publicado en enero manifestó preocupaciones sobre las condiciones en las que viven los detenidos en el Centro de Detención del Condado de Glades, donde falleció el joven mexicano.

Emma Shaw Crane, profesora de Antropología en la Universidad de Stanford y una de las autoras de la investigación, calificó el centro de detención como un "agujero negro".

Según los antecedentes recabados en el estudio, en los últimos años, personas detenidas fueron rociadas con aerosoles antimicrobianos en concentraciones tóxicas, quedaron expuestas a una fuga de monóxido de carbono con efectos incapacitantes, y fueron rociadas con gas pimienta como castigo por solicitar artículos de primera necesidad, como agua y papel higiénico.

En 2025, 31 detenidos murieron bajo custodia de ICE, según un análisis de la cadena CBS News, socia de la BBC en EE.UU., basado en los registros de la agencia.

Este aumento en el número de muertes se produce en un momento en que la población de migrantes detenidos alcanzó niveles récord, en medio de una campaña contra la inmigración irregular impulsada por el presidente Trump.

En febrero, ICE mantenía detenidas a más de 68.000 personas en todo el país.

BBC

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FUENTE: BBC