Restauraron el cuadro de Cristóbal Colón que fue vandalizado por activistas en el Museo Naval

Integrantes del colectivo Futuro Vegetal lanzaron pintura roja sobre una obra de Colón en rechazo al Día de la Hispanidad. Tras ello, desde el museo anunciaron la restauración del cuadro.

El domingo, el cuadro "Primer homenaje a Cristóbal Colón", del pintor José Garnelo y Alda, fue vandalizado por dos activistas pertenecientes al colectivo Futuro Vegetal, en rechazo al Día de la Hispanidad. Horas después del ataque, las autoridades del Museo Naval de España, institución donde está exhibida la obra, informaron la pronta restauración de la misma.

Mirá cómo fue el polémico ataque al cuadro de Cristóbal Colón Cuadro de Cristóbal Colón vandalizado en el Museo Naval La agresión ocurrió alrededor de las 14 horas del domingo 12 de octubre, y fue protagonizada por dos activistas del colectivo Futuro Vegetal, que tiraron pintura roja sobre la obra en el contexto del Día de la Hispanidad, como forma de protesta contra lo que consideran una conmemoración de la colonización.

La pintura afectó principalmente el lado izquierdo del lienzo, que está ubicado en la entrada del museo. Según indicó el propio grupo Futuro Vegetal en sus redes sociales, se utilizó “pintura biodegradable”.

La obra ya está restaurada Tras el polémico incidente, desde la Armada española informaron que la intervención técnica sobre la obra fue inmediata y que el cuadro ya ha sido restaurado.

Captura de pantalla 2025-10-13 101351 El comunicado del Museo Naval. X/ Museo Naval Asimismo, a través de la cuenta oficial del Museo Naval en la red social X, expresaron: “Nuestro gran equipo de profesionales está trabajando en el #DiaDeLaFiestaNacional, en la reparación del cuadro Primer homenaje a Cristóbal Colón, de José Garnelo. El Museo Naval continuará exhibiendo con orgullo las páginas de la historia de España escritas desde la mar”.