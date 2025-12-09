República Checa, elecciones: el magnate populista Andrej Babis es nombrado primer ministro

El magnate populista Andrej Babis , de 71 años y líder del partido liberal ANO, fue nombrado este martes primer ministro de la República Checa , tras ganar las elecciones legislativas de octubre, aliarse con dos formaciones eurocríticas y prometer desvincularse de su empresa para no incurrir en un conflicto de intereses.

“Prometo a todos los ciudadanos que lucharé por sus intereses, no sólo en casa sino en todo el mundo”, dijo B a bis tras recibir el nombramiento del jefe del Estado, el exgeneral Petr Pavel, en un acto celebrado en el Castillo de Praga, sede de presidencia checa, y televisado en directo.

Pavel espera que, en un plazo de 30 días, Babis lleve a cabo su plan para desligarse completamente del holding agroindustrial Agrofert, con una transferencia a un fondo independiente ('blind trust'). El modelo es similar al que aplicaron en el pasado con sus inversiones los primeros ministros británicos Tony Blair, David Cameron y Theresa May.

El jefe de Estado pidió a Babis que se apoye en los vínculos con la Unión Europea (UE) y la OTAN para "de manera constructiva" enfrentar los desafíos que tiene el país en medio de "un contexto económico y de seguridad complejo".

Babis espera que Pavel nombre a los miembros de su Gobierno la semana próxima, momento en que el Ejecutivo asumirá sus funciones y relevará a la coalición de centro derecha saliente, que encabezó durante los pasados cuatro años el conservador Petr Fiala.

Andrej Babis checa efe Andrej Babis es un magnate de derecha, que logró llegar al poder de República Checa. Foto Efe EFE

El ingeniero industrial Babis también anunció que pedirá el voto de confianza de la Cámara Baja el próximo 13 de enero, donde tiene asegurados 108 votos de un total de 200, para ratificar el programa de gobierno, que augura un giro en política exterior, con un acercamiento a las posturas eurocríticas del húngaro Viktor Orbán y el eslovaco Robert Fico.

El programa electoral de Babis

La revisión del Pacto Verde Europeo (Green Dela), revocando muchas de sus medidas, así como el cuestionamiento de algunos enunciados del pacto migratorio figuraban en el programa electoral con el que Babis ganó las elecciones y con el que va al unísono con sus socios de coalición, los eurocríticos partidos Libertad y Democracia Directa (SPD) y Motoristé sob (Motoristas Unidos).

Babis espera su apoyo al afrontar una investigación por abusos con fondos comunitarios si el Parlamento le levanta la inmunidad, como pide la Justicia de República Checa.

El flamante primer ministro ha dejado claro que reducirá el apoyo militar a Ucrania, acercándose a las posturas de los Gobiernos de Eslovaquia y Hungría, claramente contrarios a armar a Kiev, y en favor de un alto el fuego paz inmediato pero sin garantías de integridad territorial.