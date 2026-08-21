Quién es Fernando Cerimedo, el asesor de Milei y otros políticos de derecha acusado en Bolivia de ordenar un ataque de sicarios contra su pareja

El argentino Fernando Cerimedo ha pasado en un santiamén de ser un influyente consultor de líderes de derecha en América Latina a estar detenido en Bolivia, acusado de tentativa de feminicidio.

La Fiscalía boliviana ha pedido prisión preventiva por al menos 180 días para Cerimedo, quien asesoraba al presidente Rodrigo Paz y fue imputado como presunto autor intelectual de un intento de asesinato a su pareja.

La víctima, Nadia Beller, sobrevivió a un ataque armado en Santa Cruz de la Sierra en la noche del lunes. La policía detuvo a Cerimedo en un aeropuerto de esa ciudad en la madrugada siguiente cuando, según las autoridades, intentaba volar a Buenos Aires.

Abogada y activista política, Beller dijo a medios de información desde la clínica donde se recupera de varios balazos que está embarazada y sospecha que Cerimedo buscó "deshacerse" de ella.

También aseguró que su pareja la había agredido previamente y le mencionó aparentes hechos de corrupción en Bolivia y Argentina, donde Cerimedo fue asesor electoral del presidente Javier Milei.

"Si no fingía mi muerte, me iban a rematar", sostuvo Beller sobre el ataque del que fue víctima en un hotel a manos de dos sicarios vestidos de repartidores, que permanecen prófugos.

La abogada de Cerimedo, Margarita Arce, ha negado que su cliente ordenase matar a Beller, a quien acusó de armar un autoatentado para desestabilizar al gobierno de Paz.

Pero la fiscal Yolanda Aguilera sostuvo que "cuando se presenta una imputación formal es porque el Ministerio Público tiene elementos suficientes para acreditar en la probabilidad del hecho: autoría".

Cerimedo es investigado, además, por presunto enriquecimiento ilícito.

El escándalo ya repercute en otras partes de la región donde actuó Cerimedo, a quien la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló como parte de "redes de la derecha internacional que busca influir en todos los países".

"El caso Cerimedo permite ver algo que va más allá de su figura personal: cómo cambiaron las campañas digitales en América Latina", dice Natalia Aruguete, una experta argentina en comunicación política y redes sociales, a BBC Mundo.

Granjas de trolls

Cerimedo, de 45 años, es fundador de La Derecha Diario, un portal digital que difunde contenido conservador y libertario, y dirige la agencia de marketing político Numen, surgida en Argentina.

También tiene antecedentes penales en su país: en 2016 fue condenado en una causa judicial por venderles a dos personas distintas un mismo apartamento en su ciudad natal de Mar del Plata.

AFP via Getty Images La clínica de Santa Cruz donde fue internada Nadia Beller tras el ataque armado tenía guardia policial esta semana.

Su nombre comenzó a conocerse en la política regional en 2022, cuando el entonces presidente ultraderechista de Brasil, Jair Bolsonaro, fue derrotado en la urnas por el actual mandatario de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva.

Días después de aquel balotaje, Cerimedo impulsó en las redes y transmisiones en vivo teorías sin sustento que cuestionaban la limpieza del triunfo de Lula.

Bolsonaro acabaría más tarde condenado por intento de golpe de Estado para evitar transferirle el poder a su sucesor, mientras que Cerimedo nunca fue acusado en ese caso aunque estuvo bajo la lupa policial.

El mes pasado, el argentino participó de otra transmisión digital con el exdiputado brasileño Eduardo Bolsonaro (hijo del expresidente y hermano del candidato derechista que enfrentará a Lula en las elecciones de octubre, Flávio Bolsonaro) donde volvieron a plantear dudas infundadas sobre la fiabilidad de las urnas electrónicas en Brasil.

Getty Images Cerimedo y Eduardo Bolsonaro han planteado sin sustento dudas sobre la fiabilidad del sistema electoral brasileño.

Cerimedo también participó en la campaña que llevó a Milei a la presidencia de Argentina en 2023, con asesorías en estrategia digital y comunicación.

Si bien negaba entonces que su especialidad fuera la desinformación política, admitía tener miles de trolls para influir en los algoritmos y alterar la relevancia de temas en redes sociales o plataformas digitales.

"Hacemos campañas negativas", dijo Cerimedo al diario argentino La Nación en aquella campaña, y explicó que eso consiste en divulgar de manera incisiva información perjudicial sobre candidatos rivales.

Milei ha evitado referirse públicamente al arresto de su exasesor, pero el jueves reposteó mensajes en la red X que siembran dudas sobre el ataque a Beller y sugieren que el mismo fue una "opereta" política.

"De un país a otro"

Las últimas elecciones presidenciales argentinas parecieron abrirle nuevas puertas en la región a Cerimedo.

El año pasado tuvo un rol destacado en la campaña que llevó a Nasry Asfura a la presidencia de Honduras y hasta se atribuyó haber promovido el mensaje de apoyo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio al candidato conservador en su red Truth Social antes de los comicios.

Getty Images La campaña electoral que llevó a Javier Milei a la presidencia argentina en 2023 contó con asesoramiento de Cerimedo.

En Bolivia, Cerimedo fue asesor en comunicación digital de la campaña de Paz, quien con su victoria en 2025 puso fin a dos décadas de gobiernos de izquierda.

"Terminada la campaña, él siguió colaborando a la gestión del presidente específicamente, (aunque) no ha ocupado un cargo específico en la estructura del Estado", dijo el portavoz presidencial José Luis Gálvez esta semana.

Pero el vicepresidente boliviano, Edmand Lara, afirmó que Cerimedo "tuvo poder y decidió en el gobierno" de Paz, con quien está enfrentado, y exigió que se explique cómo llegó el argentino a Boliva.

Luego del arresto de su asesor, Paz expresó en la red X su solidaridad con Beller y sostuvo que la mujer cuenta con "todas las garantías necesarias" en el caso, que pidió investigar.

En cambio, Beller dijo convaleciente al medio boliviano DTV que el gobierno es "el principal interesado" en callarla y aseguró tener pruebas de presuntos negocios irregulares de Paz y su familia.

AFP via Getty Images El presidente boliviano, Rodrigo Paz, enfrenta cuestionamientos tras el arresto de su asesor Cerimedo.

También declaró que Cerimedo le dijo que Karina Milei, hermana del mandatario argentino y secretaria general de su presidencia, estaba involucrada en hechos de corrupción.

Sin embargo, hasta ahora ninguna de las pruebas que dijo poseer ha sido divulgada públicamente.

Beller indicó que fue al hotel donde resultó atacada a instancias de Cerimedo, para que le entregaran una supuesta información perjudicial sobre el expresidente boliviano Evo Morales.

Tras desatarse el escándalo esta semana, Morales definió a Cerimedo como "agente del imperio" y Sheinbaum lo señaló como un operador político que difundía mentiras y ofensas en las redes junto al español Javier Negre, otro director de medios derechistas que adquirió parte de La Derecha Diario.

"Han ganado así elecciones en América Latina, a través de esta propagación de noticias falsas que es muy difícil contrarrestar porque tienen mucho dinero y esquemas de operación", sostuvo Sheinbaum en su conferencia matutina del jueves.

Investigadora del Conicet, un organismo argentino que promueve la ciencia y tecnología, Aruguete señala que el caso de Cerimedo "muestra un modelo cada vez más visible (de las campañas electorales), en el que la comunicación no pasa solamente por la cuenta oficial del candidato".

"Una campaña puede utilizar información verdadera, memes, recortes de videos, ataques, consignas o tendencias coordinadas para producir la sensación de que hay una mayoría social hablando de lo mismo", explica la experta.

"Cerimedo es interesante porque llevó esta lógica de una campaña a otra y de un país a otro".

BBC

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FUENTE: BBC