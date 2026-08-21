Esta vez, es Ucrania quien con sus ataques mata civiles en suelo de Rusia

Las autoridades de Rusia de Crimea han denunciado dos civiles muertos y cuatro heridos en ataques de Ucrania en el distrito de Simferopol a última hora de este jueves, entre ellos un menor que resultó herido. Además, hubo ataques en una refinería de los Urales, territorio de Rusia .

"El enemigo ha atacado Crimea de nuevo. Lamentablemente, dos personas murieron en un ataque en el distrito de Simferopol. Tres más resultaron heridas, entre ellas un niño. Otra persona resultó herida en el distrito de Sakski", ha señalado el gobernador de Crimea, Sergei Aksionov, político prorruso que ocupa el cargo desde la anexión rusa de la península en 2014.

"Comparto su dolor y ofrezco mis condolencias a las familias y amigos de las víctimas. Deseo una pronta recuperación a los heridos. Las autoridades les brindarán la asistencia necesaria", ha añadido.

Ucrania atacó este viernes con drones de largo alcance una refinería en la región de Perm, en la parte europea de Rusia al oeste de los Urales, según informaron las autoridades locales y medios independientes rusos y ucranianos.

"En la región de Perm las defensas antiaéreas repelen ataques de drones enemigos. Los servicios de emergencias trabajan en el lugar de los hechos", informó el Ministerio de Seguridad Territorial local, citado por la agencia rusa TASS, sin ofrecer más detalles. Según la agencia, en la capital regional se activaron las sirenas y se escuchan explosiones .

El canal independiente ruso Astra indicó que sobre la refinería Lukoil-Permenefteorgsintez se alza una columna de humo, información que confirmó el canal ucraniano Exilenova+, que publicó varios vídeos del humo sobre la ciudad.

Rusia y Ucrania insisten con la estrategia de lanzamiento de drones. Foto: Efe EFE

Drones ucranianos en cielos rusos

La autoridad aeronáutica rusa Rosaviatsia señaló que el aeropuerto local restringió temporalmente sus actividades "para garantizar la seguridad de los vuelos".

Esta refinería ha sido anteriormente objeto de ataques ucranianos: la instalación sufrió daños el pasado 29 de julio, el 7 de mayo y el 30 de abril.

Durante la pasada noche el Ministerio de Defensa ruso reportó el derribo de 325 drones ucranianos de ala fija sobre quince regiones rusas, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov. Dpa y Efe