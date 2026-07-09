Quién era Lorenzo Salgado Arajo, el mexicano que murió por disparos de un agente de ICE en Houston

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE.UU. mató a tiros a un hombre en Houston, Texas, el martes mientras intentaba detener su vehículo, informó la agencia en un comunicado.

El fallecido fue identificado como Lorenzo Salgado Araújo, descrito por ICE como ciudadano mexicano e "inmigrante indocumentado" que intentó evadir el arresto durante una "operación de control dirigida".

El incidente ocurrió alrededor de las 6:50 de la mañana en Magnolia Park, un barrio con una elevada población de migrantes.

La versión del gobierno indica que el hombre intentó huir, embistió un vehículo oficial con su coche y desobedeció varias órdenes verbales.

"Según la información que estamos recibiendo, embistió un vehículo policial de ICE, se negó a obedecer múltiples órdenes y utilizó su vehículo como arma en un intento de atropellar a un agente de ICE, lo que provocó que nuestro agente disparara su arma en defensa propia", dijo el portavoz de la agencia migratoria.

Salgado Araújo, de 52 años, fue trasladado a un hospital local, donde posteriormente fue declarado muerto.

La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) dijo que esta no es la primera vez que ICE justifica un tiroteo "alegando que alguien intentó atropellar a los agentes, para luego demostrarse que esto es falso".

Getty Images El tiroteo ocurrió alrededor de las 6.50 am del martes durante una "operación de control selectiva".

Barrio de migrantes

Salgado tenía profundas raíces en Houston, según la emisora de televisión local KHOU-TV —afiliada a CBS News, socio de la BBC en Estados Unidos—, que informó que él y su esposa habían sido propietarios de una vivienda en el sector este de la ciudad durante unos 27 años y que él poseía una licencia de conducir de Texas desde 1993.

Magnolia Park es uno de los barrios hispanos más antiguos e icónicos de Houston y es considerado el corazón cultural de la comunidad mexicana-estadounidense y chicana de la ciudad.

Un video grabado por un testigo que pasaba por el lugar de los hechos y publicado en internet por KRIV-TV, una filial de la cadena Fox en Houston, mostraba a dos agentes agachados junto a un hombre tendido en la calle, en el lado del conductor de una furgoneta blanca. Se observa a otros dos hombres en el suelo y esposados al otro lado del vehículo.

Ronaldo Salgado, uno de los hijos del conductor abatido, ofreció una conferencia de prensa en la que, entre lágrimas, contó que su padre, trabajador de la construcción, recibió los disparos mientras buscaba trabajadores para contratar en la zona.

"Me enteré del fallecimiento de mi padre a través de una noticia y de las redes sociales; no por el hospital ni por las autoridades", dijo. "Él no merecía morir".

Salgado hijo recordó el momento en que vio un video en el que escuchó a su padre llorar de agonía instantes después de haber sido herido y exigió una investigación oficial sobre lo sucedido.

Reuters Ronaldo Salgado con una foto de su padre.

A lo largo de la tarde, unos 20 vecinos se congregaron en la zona donde ocurrió el tiroteo para protestar y dejaron un ramo de flores en el lugar donde murió Salgado Araújo. Lamentaron la muerte de la víctima y expresaron su indignación ante la creciente ofensiva migratoria de la administración Trump.

Al menos seis personas han muerto por disparos de agentes federales de inmigración desde enero de 2025, cuando el presidente de EE.UU., Donald Trump, inició su segundo mandato y ordenó operativos de deportación a gran escala.

En un video recogido por Reuters, la residente local Gina Danielsen dijo: "¿Qué están haciendo? Asesinando a mexicanos inocentes. Vienen a trabajar duro aquí. ¿Y qué si no tienen papeles? ¿Y qué?".

"Las familias están muriendo de hambre. Y todo es culpa de Trump, maldita sea. Trump nos hizo esto. ¿Qué pasó con expulsar a los asesinos? ¿Qué pasó con expulsar a los violadores? ¿Qué pasó con acabar con los narcotraficantes? No con gente inocente. Eso no es lo que usted dijo, presidente Trump".

"Este no es un hecho aislado"

Getty Images Salgado Araújo fue trasladado a un hospital local, donde posteriormente fue declarado muerto, según ICE.

El caso está siendo investigado por el FBI y la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.

Mary Benton, portavoz del alcalde de Houston, John Whitmire, afirmó en un comunicado que el incidente del martes se originó en "una operación federal" y que la policía de Houston "no participó en ella".

Al ser consultada por Reuters sobre si la policía estaba investigando el incidente, Jodi Silva, portavoz del Departamento de Policía de Houston, respondió: "Que yo sepa, no".

Getty Images Houston es estos días una de las sedes del Mundial de fútbol.

"Este no es un hecho aislado", dijo Ramón Palomares, presidente de Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos. "Hemos observado un patrón de participación de ICE en tiroteos y uso excesivo de la fuerza. En cada ocasión, una familia queda sin respuestas y una comunidad vive con miedo".

"En el tiroteo de Marimar Martínez en Chicago en 2025, ICE alegó que intentó embestir a agentes federales, pero las pruebas en video demostraron posteriormente que era falso y se desestimaron los cargos penales en su contra", recuerda el comunicado LULAC.

"A principios de este año, en Minneapolis, ICE afirmó que una mujer intentó atropellar a agentes antes de ser asesinada a tiros, pero el video del incidente demostró que esto era inexacto", añadieron en su comunicado.

"Little México"

LULAC exige una investigación federal completa y que todas las pruebas, incluyendo las grabaciones de las cámaras corporales, los videos de vigilancia, las comunicaciones por radio y las declaraciones de los testigos, se conserven y se hagan públicas.

Durante las décadas de 1910 y 1920, muchos mexicanos que huían de la Revolución Mexicana se asentaron en la zona de Magnolia Park.

Fueron atraídos por los empleos en los ferrocarriles, las plantas textiles y la construcción del Canal de Navegación de Houston. Para 1929, ya era el asentamiento mexicano más grande de la ciudad, ganándose el apodo de "Little México".

BBC

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FUENTE: BBC