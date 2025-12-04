Qué es el "Agarre suicida", el método que usó el hombre que murió en un gimnasio en Brasil

El pesista brasileño murió tras utilizar el “agarre suicida”, una técnica riesgosa que provocó que la barra cayera sobre su pecho durante el ejercicio.

El hecho ocurrió en Brasil, donde el hombre de 55 años se encontraba realizando un ejercicio de una forma específica.

Luego de la trágica muerte de Ronald José Salvador Montenegro, el hombre de 55 años que murió en un gimnasio de Brasil después de que una barra lo golpeara en el pecho, se conoció el peligroso método que habría utilizado el pesista y que provocó que la barra cargada cayera violentamente sobre su pecho.

Quién explicó este método fue el presidente del Consejo Regional de Educación Física de Pernambuco, Lúcio Beltrão. Este, explicó que el accidente ocurrió porque Ronald Montenegro realizó el ejercicio utilizando un agarre llamado "agarre suicida", una forma específica de sujetar la barra.

Qué es el agarre suicida, el método que intentó el pesista que murió en Brasil Según comentó, este tipo de agarre consiste en mantener alineados los pulgares junto a los demás dedos. Es decir, los dedos no sujetan la barra, sino que están por debajo de esta.

De esta forma, todo el peso de la barra, que suele pesar aproximadamente unos 20 kilos, junto al peso de los discos, se asienta sobre la palma de las manos, teniendo una menor estabilidad en el rango de movimiento del ejercicio.

Brasil, Murió En Un Gimnasio X Esto fue lo que ocurrió en el video que se difundió de las cámaras de seguridad, el hombre comienza a realizar el ejercicio y se puede observar rápidamente la barra se resbala de sus manos y lo golpea en el pecho.