Protestas en Paraguay contra la corrupción y por mejoras sociales

Decenas de personas protestaron este domingo en Paraguay en contra del Gobierno del presidente Santiago Peña , en rechazo a la corrupción y para exigir mejoras en los servicios y en la salud pública, en una jornada marcada por un fuerte despliegue policial que dejó al menos tres personas detenidas.

Manifestantes de todas las edades acudieron hasta el centro de Asunción en respuesta a una convocatoria difundida en redes sociales por la autodenominada 'generación Z', que llamó a congregarse a las afueras del Congreso Nacional y a recorrer las calles del microcentro de la capital del país.

"Aquí estamos en Paraguay realmente pidiendo sobre la seguridad, justicia y salud en nuestro país", expresó a EFE Jenifer González, una estudiante de Enfermería, quien dijo que rechazan a "políticos corruptos" que, se quejó, "roban" al pueblo "en la cara".

Durante el recorrido, los manifestantes -que portaban banderas de Paraguay y otras del cómic manga 'One Piece', que ha sido usada en movilizaciones antigubernamentales en Nepal, Francia, Indonesia y Perú- protagonizaron algunas escaramuzas con los policías, que impedían el avance de una de las concentraciones con rumbo a la sede del Legislativo.

Mientras los agentes intentaron dispersar la movilización con gas pimienta, algunos asistentes respondieron con piedras, sin que el incidente pasara a mayores. Algunos de los participantes denunciaron en declaraciones a medios locales la retención de varias personas, sin que se precisara cuántas.

En un comunicado, la Policía Nacional informó que fueron aprehendidas tres personas que se dirigían a la manifestación y a las que acusan de portar "objetos considerados peligrosos y elementos que podían poner en riesgo la seguridad pública", entre ellos cachiporras, canicas de vidrio, cortahierros, "recipientes con aparente alcohol de quemar" y retazos de tela, entre otros.

Al final, las personas consiguieron llegar hasta la plaza de Armas, ubicada en las proximidades del Congreso, donde se congregaron, y también se manifestaron frente a la sede de la Policía Nacional, para reclamar la liberación de las personas retenidas.

Consultado por EFE, el director de Prevención y Seguridad de la Policía Nacional, comisario Omar Méndez, indicó que fueron desplazados hasta el centro asunceno cerca de 3.000 efectivos, para, según dijo, "brindar seguridad" a los manifestantes.

La protesta se convocó con el lema ´Somos el 99,9 %. No queremos corrupción´, y para exponer, entre otras, demandas como la "transparencia y rendición de cuentas" y una "investigación exhaustiva, independiente y expedita de todas las acusaciones de corrupción en todos los poderes del Estado". EFE