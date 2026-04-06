Presidente europeo fulmina a Donald Trump: "jamás" Estados Unidos derrotará a China

Con los ataques a Irán, un mandatario considera que ha vulnerabilidad de los Estados Unidos de Donald Trump ha quedado manifestada.

Donald Trump, de Estados Unidos y Xi Jinping, mandatario chino, líderes de las más grandes potencias mundiales. Foto Efe

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha asegurado este lunes que la guerra de Irán ha mostrado no solo la "vulnerabilidad" de Estados Unidos, cuyo mandatario es Donald Trump, sino también que "jamás" podrá derrotar a China. Lukashenko tiene como principal socio mundial a Rusia y Vladimir Putin.

"El principal enemigo, como siempre han dicho, es China, pero hoy Estados Unidos también ha comprendido que jamás podrá con los chinos", ha valorado durante un encuentro en Minsk con el secretario general de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), Taalatbek Masadikov, según recoge la agencia Belta.

Lukashenko ha señalado que Estados Unidos ha mostrado su "vulnerabilidad" ante "un país poderoso", como es Irán, "con grandes tradiciones", al que ningún otro puede derrotar gracias a su "muy compleja" situación geográfica, pero también a la predisposición de su gente "a morir por su tierra".

La posición de Estados Unidos "Persia, ¿qué más se puede decir? Conocemos perfectamente la historia de este país. Por lo tanto, hay que terminar con esto", ha dicho Lukashenko, para quien la guerra de Irán también ha dejado claro las posturas de Occidente acerca de lo que considera democracia o Derechos Humanos.

Alexandr Lukashenko Lukashenko es el aliado más fiel de Putin en Europa. Foto: Efe. Alexandr Lukashenko Lukashenko es el aliado más fiel de Putin en Europa. Foto: Efe. "La posición de Estados Unidos y de Occidente ya está absolutamente expuesta (...) Trump expuso esta situación y ahora entendemos dónde están los 'Derechos Humanos', dónde la 'democracia' (...) Debemos sacar las conclusiones pertinentes de lo que ha ocurrido. Especialmente en lo relativo a Irán", ha valorado.