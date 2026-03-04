Preocupación en Estados Unidos: el precio del combustible sube al nivel más alto desde 2005

El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos registró un fuerte aumento y alcanzó los US$ 3,11 por galón , según el último relevamiento de la American Automobile Association. La suba diaria fue de 11 centavos , el mayor incremento en un solo día desde el impacto del Huracán Katrina en 2005.

El salto en los precios se produjo en medio de la creciente tensión en Medio Oriente luego de los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra instalaciones vinculadas a Irán y la posterior escalada militar en la región.

Uno de los factores que más influyó en la reacción del mercado fue el cierre del Estrecho de Ormuz, una vía marítima clave por la que circula cerca de una quinta parte del petróleo comercializado a nivel mundial.

La interrupción del tránsito en este corredor estratégico generó temores sobre posibles interrupciones en el suministro global de crudo, lo que llevó a los mercados energéticos a reaccionar con fuertes subas en los precios.

En paralelo, Irán respondió con ataques contra infraestructura energética en países aliados de Washington en el Golfo Pérsico, entre ellos Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo.

El petróleo Brent supera los US$ 82 por barril

La tensión geopolítica también impactó con fuerza en los mercados internacionales del crudo.

El barril de Brent crude oil abrió la jornada del lunes en US$ 81,45 y superó los US$ 82 durante las operaciones de la mañana del 3 de marzo.

En Estados Unidos, el precio del petróleo de referencia también registró fuertes subas. En las primeras operaciones del martes, el crudo avanzaba 7% hasta los US$ 76 por barril, luego de haber aumentado cerca de 6% durante la jornada anterior.

Fin de tres meses de gasolina por debajo de US$ 3 en EE.UU.

El nuevo promedio nacional de US$ 3,11 por galón marca además el final de un período de casi tres meses con precios inferiores a los tres dólares. Esa racha había comenzado el 1 de diciembre.

El valor actual también ubica el precio de la gasolina apenas un centavo por encima del nivel registrado hace un año y prácticamente en el mismo punto en el que se encontraba el mercado al final de la presidencia de Joe Biden, en enero de 2025.

Para los analistas energéticos, la evolución de los precios dependerá ahora de cuánto se prolongue la crisis en Medio Oriente y de si el flujo de petróleo a través del Golfo Pérsico logra restablecerse con normalidad.