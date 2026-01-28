Por qué Trump eligió Minesota para su mayor despliegue de agentes migratorios en EE.UU.

El estado de Minesota se convirtió, en las últimas semanas, en el epicentro de la ofensiva de Trump contra la inmigración.

Las redadas comenzaron a inicios de diciembre y se intensificaron a partir del 6 de enero, cuando el gobierno desplegó más de 2.000 agentes federales en Mineápolis en lo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha dicho que se trata de su "mayor operación hasta la fecha".

Según el gobierno, la llamada Operación Metro Surge busca deportar a los delincuentes que se encuentran de forma irregular en el país, aquellos a quienes el presidente Donald Trump llama "lo peor de lo peor".

La presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y de la Patrulla Fronteriza en la ciudad generó una gran ola de rechazo, especialmente luego de que agentes federales mataran a dos ciudadanos estadounidenses: Renée Good, el 7 de enero, y Alex Pretti el 24 de enero.

El gobierno de Trump ha argumentado que en ambos casos los agentes actuaron en defensa propia y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que eran "terroristas".

Minesota tiene una población de migrantes indocumentados relativamente pequeña.

Según un reporte del Migration Policy Institute (MPI) publicado en 2025, el estado aloja un 0,7% de los 13,7 millones de migrantes indocumentados que se estima que permanecen en el país (un porcentaje desproporcionadamente pequeño para su población).

¿Qué explica entonces que Trump haya elegido Minesota para enfocar sus esfuerzos contra la migración?

Según las fuentes consultadas por BBC News Mundo, hay al menos dos elementos a considerar: un escándalo de fraude en el sistema de prestaciones sociales y la tensión política que hay entre el gobierno de Trump y un estado demócrata como Minesota.

Un escándalo de corrupción y la comunidad somalí

Varios altos funcionarios del gobierno han vinculado directamente la actual ofensiva contra la inmigración en Minesota con un gran escándalo de fraude que involucra a la comunidad somalí que vive allí, la mayor del país.

A pesar de que el escándalo se remonta a hace más de cinco años y decenas de personas ya fueron condenadas, el tema se reavivó a finales del año pasado cuando Trump lanzó ataques contra la comunidad somalí en Minesota, a la que calificó de "basura" y señaló de ser culpable de la pérdida de miles de millones de dólares en fondos públicos.

Posteriormente, la indignación por el escándalo se intensificó gracias a un video viral publicado a finales de diciembre en el que un youtuber mostraba que algunas guarderías administradas por somalíes en el estado no operaban realmente a pesar de recibir financiación pública.

En el video, se ve al youtuber de 23 años y simpatizante de Trump Nick Shirley visitar guarderías administradas por personas de ascendencia somalí. En algunas, nadie le abre la puerta, y en otras, según relata, no hay ningún niño.

Apenas tres días después que se publicara el video, la secretaria Noem afirmó que el ICE se encontraba en el terreno adelantando una gran investigación "puerta a puerta" por el "fraude rampante" en las guarderías.

Días después, el 6 de enero, se anunció "la mayor operación del DHS hasta la fecha" con el fin de "ERRADICAR el fraude" de Minesota.

La función de los agentes del ICE y la Patrulla Fronteriza no es detener a personas que hayan cometido delitos como fraude. Su acción está restringida a hacer cumplir las leyes migratorias; es decir, a detener migrantes indocumentados.

Nathan Howard / Reuters La secretaria Kristi Noem anunció la gran operación del ICE en Minesota.

En medio de su ofensiva contra la inmigración, Trump ha mantenido un tono frontal contra los somalíes en Minesota.

"Se robaron más de US$19.000 millones. ¿Pueden creerlo? Resultaron ser más inteligentes de lo que creíamos", afirmó el presidente en la reunión del Foro Económico Mundial en Davos, y agregó que los países occidentales no debían recibir "culturas extranjeras" que, dijo, han fracasado en construir su propia sociedad.

El profesor de Ciencia Política de la Universidad de Minesota Michael Minta detalla que el gobierno de Biden judicializó a varias de las personas responsables del fraude y que no eran solo somalíes, también estadounidenses blancos.

"Y el estado de Minesota también ha empezado sus propias medidas para combatir el fraude, así que no está muy claro por qué el gobierno de Trump está hablando de fraude ahora", añade Minta.

Hay unas 80.000 personas de ascendencia somalí en Minesota. Alrededor de 60 han sido condenadas por el escándalo de fraude en el sistema de prestaciones sociales.

Ante la retórica de Trump sobre la comunidad somalí, el gobernador de Minesota, el demócrata Tim Walz, señaló: "Lo único que le está haciendo daño a este estado es el mismo Donald Trump".

"A nuestra comunidad somalí: los amamos y estamos con ustedes", expresó el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, también demócrata.

La abogada de inmigración y profesora de la Universidad de Minesota Ana Pottratz explica que la mayoría de los somalíes en el estado son ciudadanos estadounidenses, porque o nacieron en Estados Unidos o siguieron el proceso de naturalización tras haber llegado al país como refugiados en los años 90.

Por tanto, según Pottratz, las recientes acciones del ICE enfocadas en la comunidad somalí por el escándalo de fraude "no han producido muchos resultados" y ahora "están más enfocados en la comunidad latina".

Según el MPI, solo el 16% de los migrantes indocumentados en Minesota son de origen africano mientras que el 67% son de origen latinoamericano.

Una cuestión política

Las medidas del gobierno de Trump en Minesota y la reacción del gobernador Walz son un claro reflejo de su rivalidad política.

Para la profesora Pottratz, eso puede explicar, al menos parcialmente, que Trump haya escogido Minesota para realizar este despliegue sin precedentes.

"Me parece que parte de la razón por la que Trump escogió al estado de Minesota para emprender estas acciones de la migra (ICE) es que tiene un problema con nuestro gobernador".

El mismo gobernador Walz, rival prominente de Trump desde que fue su contrincante en la campaña presidencial de 2024 como fórmula vicepresidencial de Kamala Harris, se ha referido a la situación como un "teatro político".

La Operación Metro Surge ocurre además en un año en el que habrá elecciones de mitad de mandato y de gobernador en Minesota.

Se esperaba que Walz fuera candidato para un nuevo periodo, pero renunció a su aspiración debido al escándalo de fraude en el sistema de prestaciones sociales.

Leah Millis / Reuters Como la mayor parte de la comunidad somalí tiene ciudadanía estadounidense, las redadas migratorias han acabado centrándose en los latinoamericanos.

En una muestra del tinte político de las circunstancias, los políticos federales y estatales se han acusado mutuamente de obstaculizarse el trabajo y de ser responsables de que las protestas se hayan tornado violentas.

A la luz de los acontecimientos recientes, algunos congresistas demócratas ya amenazaron con provocar un nuevo cierre del gobierno argumentando que no están dispuestos a votar una ley para financiar al ICE.

Minesota es a menudo considerado un estado santuario; es decir, que tradicionalmente acoge a los migrantes indocumentados y limita la cooperación con las autoridades federales para detenerlos y deportarlos.

El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, señaló que esa falta de cooperación es la razón que explica que "las cosas se hayan salido tanto de control".

Pero el choque de las autoridades federales no ha sido solo con las autoridades del estado, sino también con la comunidad misma.

Según el profesor Michael Minta, "Minesota tiene una historia de activismo y progresismo. Minesota es un lugar en el que hay una fuerte resistencia a las políticas de Trump".

De hecho, la gente se ha organizado para proteger a los migrantes de la deportación y de posibles abusos de las autoridades migratorias.

Seth Herald / Reuters Grupos de activistas de Minesota se han organizado para vigilar la actuación de los agentes y defendes a sus vecinos migrantes.

La profesora Ana Pottratz describe que algunas personas se han entrenado voluntariamente para ser "observadores" de las acciones del ICE.

"Eso significa que, cuando aparece un agente del ICE en su barrio, les avisan a los migrantes con silbatos para que se queden en casa y empiezan a grabar".

Por último, los recientes incidente en Mineápolis han recordado lo ocurrido en las protestas de 2020 por la muerte de George Floyd, un afroestadounidense que fue asfixiado por un policía.

El asunto provocó fuertes choques entre Trump y el gobernador Walz en su momento y, según el profesor Michael Minta, también puede explicar que Minesota se haya convertido en un epicentro de la ofensiva migratoria reciente.

Durante la campaña de 2024, el presidente recordó ante una multitud en Minesota: "Cuando las turbas violentas de anarquistas y saqueadores y marxistas vinieron a incendiar Mineápolis, no pude lograr que su gobernador actuara".

Para el profesor Minta, "de alguna manera querían venir y mostrarle al mundo que iban a establecer la ley y el orden aquí, donde empezaron las protestas de George Floyd".

