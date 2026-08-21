Por qué no me arrepiento de hacerme la vasectomía con 22 años

Alex West quedó profundamente afectado por el difícil parto que sufrió su esposa con su primer hijo. Para el segundo, esperaba un parto mucho más tranquilo.

El parto transcurrió mejor para su esposa, pero no para él.

"Tuve un ataque de pánico y me derrumbé. No había sido capaz de —no tenía la capacidad de— asimilarlo", admite Alex.

El trauma no resuelto del primer parto de su esposa y la posterior depresión posparto hicieron que Alex no quisiera continuar con el plan de la pareja de tener cuatro hijos.

Recuerda los meses posteriores al nacimiento de sus dos hijos como "grises": la vida carecía de color y estaba llena de gente que le decía que ser padre debía ser una experiencia fantástica.

"No sentí ese amor y esa conexión que todo el mundo dice debería haber sentido", confiesa.

Para evitar repetir la experiencia, él y su esposa acordaron tener solo dos hijos. Dado que él fue quien impulsó la decisión, consideró que era injusto que recayera sobre su esposa la responsabilidad de tomar anticonceptivos.

Así pues, al igual que miles de hombres más en Inglaterra en los últimos años, Alex optó por hacerse la vasectomía.

El procedimiento consiste en cortar y luego pinzar o sellar el conducto deferente, un tubo en cada testículo que transporta los espermatozoides hasta la uretra. Se conoce coloquialmente como la ligadura de trompas.

Getty Images El número de hombres jóvenes que optan por someterse a la vasectomía viene aumentando en países como Reino Unido y Estados Unidos.

Según datos recopilados por el NHS England (Servicio Nacional de Salud de Inglaterra), durante el período 2024-2025 se realizaron unas 26.385 vasectomías en hospitales y clínicas. Esto supone un aumento del 16% con respecto al período 2023-2024.

Los hombres de entre 35 y 39 años se sometieron a más procedimientos que cualquier otro grupo de edad, alrededor de 8.400 en 2024-25.

También se registró un ligero aumento con respecto al año anterior en el número de hombres jóvenes que optaron por la vasectomía: se realizaron alrededor de 950 a menores de 30 años en Inglaterra durante el período 2024-25.

Miedos sobre el embarazo

Alex, un agente hipotecario, decidió a finales de sus veinte años someterse al procedimiento, pero su médico le instó a esperar hasta cumplir los 30 por si cambiaba de opinión.

Cuando llegó la cita en mayo de 2024, él y su esposa tomaron el tren desde su casa en Kent hasta la clínica de Londres.

El procedimiento fue rápido e indoloro asegura Alex, que ahora tiene 33 años.

"Me puse los auriculares y escuché unas tres canciones antes de que me dijeran que ya había terminado", relata.

"Ridículo, increíblemente rápido", agrega.

Cortesía Sam Knight Sam Knight decidió hacerse la vasectomía después de que la mujer con la que salía quedara embarazada.

Sam Knight, que es de Estados Unidos, dice que sabía que no quería tener hijos.

"Me estaba poniendo en situaciones en las que tener hijos podía ser una opción potencial, y eso realmente empezó a asustarme un poco", afirma.

Cuando su entonces pareja quedó embarazada, optó por abortar y Sam, que tenía 22 años en ese momento, sintió que era necesario un cambio.

"(Me di cuenta de) lo que le había hecho pasar a alguien y simplemente no quería que eso volviera a suceder jamás", explica.

El joven se puso en contacto con una clínica de urología en Nueva York y, al igual que Alex, tuvo que explicar a los médicos por qué quería hacerse la vasectomía.

A Sam le aconsejaron que considerara el procedimiento como permanente, ya que solo se puede revertir en determinadas circunstancias.

Criterios estrictos para las revocaciones

Como Sam solicitaba una vasectomía a una edad tan temprana, se había preparado para las preguntas que le haría su médico: ¿No crees que eres demasiado joven para saber que no quieres tener hijos? ¿Podrías cambiar de opinión en el futuro? ¿Sabes que las reversiones son costosas y no siempre tienen éxito?

"(El médico) me dijo que había cambiado de opinión muy recientemente y que, si hubiera ido seis meses antes, me habría rechazado de inmediato", narra.

Su vasectomía tuvo lugar un par de meses después de que contactara por primera vez con la clínica.

Las preguntas que le hizo el médico a Sam tenían como objetivo asegurarse de que tomara una decisión con la que pudiera sentirse a gusto. Según los datos del NHS Scotland (Servicio Nacional de Salud de Escocia), los hombres menores de 30 años son más propensos a arrepentirse de una vasectomía.

La doctora Sarah Salkeld, exmédica de cabecera y actual directora médica de MSI Reproductive Choices, un grupo de clínicas que ofrece diversos métodos anticonceptivos a pacientes de la sanidad pública y privada, afirma que la vasectomía es "muy segura y eficaz".

Pero advierte que es importante que los hombres "piensen detenidamente" si el procedimiento es lo adecuado para ellos.

"Ofrecemos asesoramiento a todos para que hablen sobre ello si lo desean, simplemente para asegurarnos de que tienen toda la información necesaria para tomar esa decisión", explicó.

Según explica, las reversiones no están disponibles de forma rutinaria en el NHS porque existen criterios estrictos para poder someterse a una.

El sitio web del NHS señala que los hombres tienen a su disposición otros métodos anticonceptivos, como los preservativos y el método de conocimiento de la fertilidad, que consiste en evitar las relaciones sexuales o usar preservativos los días en que su pareja femenina es más fértil.

Sam le dijo a su médico que, si bien le encantaban los niños y él mismo había tenido una infancia feliz, quería seguir centrado en su trabajo como diseñador de sonido para videojuegos.

Cortesía Alex West Alex y su esposa inicialmente planearon tener cuatro hijos, pero después de considerarlo cuidadosamente, decidieron tener dos.

"He dedicado mi vida a esto y, para mí, la crianza de los hijos es algo a lo que también se dedica la vida", explica Sam.

"Simplemente no tengo el espacio mental ni el tiempo para hacerlo, ni siquiera el deseo", agrega.

El hombre, que ahora tiene 25 años, asegura que envidia a quienes desean ser padres porque la experiencia "claramente tiene" belleza y amor. Pero añade: "Yo encuentro eso en la música, el arte y estas cosas que hago".

El procedimiento realizado en 2024 y los cuidados posteriores le costaron a Sam, que todavía estaba cubierto por el seguro médico de su familia, unos 1.200 dólares en total.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Crecimiento Familiar, que analizó las respuestas de unos 4.000 hombres en 2022-23, él forma parte de menos del 1% de los hombres en EE.UU. de entre 18 y 29 años que se han sometido a una vasectomía.

Los hombres de alrededor de 40 años eran los que tenían más probabilidades de haberse sometido a una: el 15 % afirmó haberlo hecho.

Sacrificios e incertidumbres de ser padre

Sam experimentó un episodio de dolor insoportable una semana después del procedimiento, un efecto secundario conocido pero poco común de las vasectomías según el doctor Salkeld, pero este remitió al cabo de unas horas.

Él no cree que esto deba disuadir a otros hombres de hacerse la vasectomía.

"En general, vale la pena el dinero y vale la pena el dolor", afirma.

Otro hombre nos contó que los sacrificios y las incertidumbres de ser padre, en particular sobre cómo serían sus hijos, lo llevaron a someterse a una vasectomía a los 27 años.

De vuelta en el condado inglés de Kent, la decisión les pareció a Alex y a su esposa la forma de anticoncepción más justa y eficaz disponible.

Fue algo que sopesaron detenidamente durante varios meses, sabiendo que Alex no quería ampliar la familia.

"Adoro a mis hijos", asegura Alex, sobre todo ahora que tienen edad suficiente para jugar al fútbol.

"Si hubiera aportado más al equipo, no habría sido lo correcto para mí", remata.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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FUENTE: BBC