Por qué el grupo de K-pop BTS decidió no postular su música para los Grammy

El grupo surcoreano de K-pop BTS anunció que no postulará su música a los premios Grammy de 2027.

La noticia la dieron a conocer sus siete miembros a través de una publicación coordinada en sus cuentas de Instagram.

"Hemos decidido no postularnos a los Grammy este año", dice el mensaje.

"Esperamos que la música pueda ser escuchada y apreciada por lo que es, en lugar de ser dividida por región o idioma".

Luego de que su disco Arirang se convirtiera en uno de los más vendidos del año, se esperaba que la banda compitiera en algunas de las principales categorías de los Grammy, incluido álbum del año.

El sencillo principal, Swim, que alcanzó el número uno en Estados Unidos, también era uno de los favoritos para competir en la categoría de canción del año.

Sin embargo, su letra en inglés lo habría dejado fuera de la nueva categoría de mejor interpretación de música pop asiática, que fue anunciada el mes pasado.

Según las reglas de los Grammy, las canciones nominadas en esa categoría deben hacer un "uso significativo" de un idioma asiático. Más del 80% de las letras de Arirang están en inglés.

La creación del nuevo premio generó reacciones encontradas entre los seguidores del K-pop en internet.

Muchos fanáticos se quejaron de que, en lugar de celebrar a los artistas asiáticos, los Grammy los estaban encasillando.

Al mencionar tanto la región como el idioma en su comunicado, los integrantes de BTS —RM, Jimin, V, Suga, Jungkook, Jin y J-Hope— parecen sumarse a esa preocupación.

El grupo concluyó su mensaje con unas palabras dirigidas a sus seguidores, conocidos como el BTS Army: "Gracias al Army y a todos los que siempre están con nosotros".

La Academia de la Grabación, organizadora de los premios, aún no se ha pronunciado al respecto.

BBC News se puso en contacto con la institución para solicitar una declaración.

BTS / Instagram La banda publicó un mensaje coordinado en sus historias de Instagram.

Formada en 2013, BTS se ha convertido en una de las agrupaciones pop más exitosas del mundo en ventas.

Se espera que su actual gira mundial compita en recaudación con The Eras Tour de Taylor Swift, la gira más exitosa de la historia de la música.

Fueron el primer grupo de K-pop en recibir una nominación a los Grammy, en 2021, por Dynamite, su primera canción interpretada íntegramente en inglés.

Los siete integrantes de la banda son miembros con derecho a voto de la Academia de la Grabación desde 2019.

BTS ha actuado en varias ocasiones en el escenario de los Grammy y obtenido nominaciones en las categorías de mejor interpretación pop de un dúo o grupo y mejor video musical, pero nunca ha ganado un premio.

Con su decisión anunciada este miércoles, se suman a la lista de artistas que han boicoteado los premios por diferentes motivos, entre ellos The Weeknd, Morgan Wallen, Frank Ocean y Will Smith.

En 2020, Drake pidió que los premios fueran reemplazados argumentando que suelen pasar por alto el trabajo de artistas negros y, en particular, de la música rap.

En una publicación en Instagram, escribió: "Creo que deberíamos dejar de sorprendernos cada año por la desconexión entre la música que tiene un verdadero impacto y estos premios, y simplemente aceptar que lo que alguna vez fue la mayor forma de reconocimiento quizá ya no importe para los artistas de hoy ni para los que vengan después".

Getty Images Se esperaba que Swim, el sencillo de BTS que alcanzó el número uno en Estados Unidos, figurara entre los nominados.

La irrupción coreana en el pop

Los Grammy llevan varios años tratando de adaptarse a la creciente popularidad del K-pop.

En 2025, la Academia de la Grabación amplió su cuerpo de votantes para incluir a varios artistas y productores destacados de Corea del Sur, entre ellos Jungwon, de la banda Enhypen; Woozi y Vernon, de Seventeen; Huh Yunjin, de Le Sserafim; y las seis integrantes de Katseye.

La cifra volvió a aumentar este año, cuando los integrantes de las agrupaciones Twice y Stray Kids obtuvieron derecho a voto.

La ceremonia más reciente incluyó importantes nominaciones para Rosé, integrante de Blackpink, quien abrió el espectáculo con APT, su exitoso tema junto a Bruno Mars, y para la canción Golden, de la película K-Pop Demon Hunters ("Las guerreras K-pop").

Esta última se convirtió en la primera canción del género en ganar un Grammy, al llevarse el premio a la mejor canción escrita para un medio visual.

Sin embargo, también habría quedado excluida de la nueva categoría de mejor interpretación de música pop asiática, ya que la letra está escrita casi por completo en inglés.

"Es una lástima"

El programa Newsbeat, de BBC Radio 1, habló con algunos fans de la agrupación que expresaron su decepción porque el grupo no estará presente en los premios.

"Es una verdadera lástima", dice Ashia Davies, de 27 años, quien asistió al reciente concierto de regreso de la banda en Londres.

"Sé que a ellos les encantan los Grammy", afirma refiriéndose a los miembros de la banda.

Aunque BTS no habría podido competir en la nueva categoría de mejor interpretación de música pop asiática, Davies considera que esa categoría, en general, es "irrespetuosa" y que "mantiene a los artistas occidentales en una categoría aparte para que puedan seguir estando por encima".

Otra fan de BTS, Lauryn Adene, dice que se sintió "feliz" al enterarse de que el grupo no presentará su música a los premios.

"No tienen nada que demostrar", expresó la joven de 22 años.

Con información adicional de Georgia-Levy Collins, BBC Newsbeat

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FUENTE: BBC