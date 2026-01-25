Pánico en una manifestación en apoyo a Bolsonaro: más de 30 heridos por la caída de un rayo en Brasil

Lo que había comenzado como una masiva movilización política en Brasilia derivó en una emergencia sanitaria. En medio de intensas lluvias que afectaron al Distrito Federal, la caída de un rayo en la plaza donde se desarrollaba la protesta provocó pánico entre los manifestantes y dejó un saldo de al menos 30 heridos.

Así ocurrió el hecho: hay personas en grave estado brasil Según informó el diario Correio Brasiliense, ocho de las personas alcanzadas por el impacto se encuentran en estado grave. La movilización había sido convocada para exigir la liberación del expresidente Jair Bolsonaro, detenido desde noviembre pasado tras ser condenado por su participación en la trama golpista que intentó desestabilizar al gobierno de Luiz Inácio "Lula" da Silva. A pesar de las alertas meteorológicas, miles de seguidores se concentraron en la capital brasileña, muchos de ellos vestidos con los colores de la bandera nacional.

La convocatoria fue impulsada por el diputado Nikolas Ferreira, una de las principales figuras de la derecha brasileña, quien encabezó una caminata simbólica de 240 kilómetros desde el estado de Minas Gerais hasta Brasilia. Antes del incidente, el legislador había definido la marcha como una acción para “abrir los ojos” de la población en un año clave, marcado por elecciones presidenciales, regionales y legislativas.