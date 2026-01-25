El chavismo liberó nuevos presos políticos en Venezuela: continúa la expectativa por los argentinos detenidos

El gobierno venezolano avanzó este domingo con una nueva tanda de liberaciones de presos políticos. La ONG Foro Penal, una de las principales organizaciones de defensa de los derechos humanos en el país, informó que se concretaron al menos 80 excarcelaciones en las últimas horas, como parte del proceso de revisión de causas anunciado el pasado 8 de enero por la administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Según constató la agencia EFE, el director de Foro Penal, Alfredo Romero, confirmó a través de la red social X que la organización se encuentra verificando los casos “en todo el país” y adelantó que “probablemente se produzcan más excarcelaciones” a lo largo de la jornada.

Entre las personas que recuperaron la libertad se encuentra Kenny Tejeda Jiménez, abogado voluntario del propio Foro Penal. De acuerdo con lo informado por el vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, el letrado había sido detenido de manera arbitraria el 2 de agosto de 2024 en el estado Carabobo, mientras brindaba asistencia legal a ciudadanos en un comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Tejeda permanecía recluido en la cárcel de Tocorón, acusado de "terrorismo" e "incitación al odio".

Además, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa confirmó la liberación de Juan Francisco Alvarado, estudiante de periodismo que había sido condenado a 15 años de prisión. La sentencia fue anulada esta semana por una corte de apelaciones, lo que permitió su excarcelación.