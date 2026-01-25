De origen cubano y dominicano: quién es el actor que imitó a Javier Milei en Saturday Night Live

De Tiktok, al cine y un especial en Netflix, Marcello Hernández, fue quien imitó a Javier Milei en SNL con acento argentino.

Saturday Night Live volvió a poner a Javier Milei en el centro de una parodia política y el encargado de interpretarlo fue Marcello Hernández, comediante estadounidense de origen cubano y dominicano. El actor integra el elenco del histórico programa desde 2022 y recientemente estrenó su primer especial en Netflix.

En la última emisión del programa, Hernández fue el encargado de interpretar al presidente Javier Milei en un sketch que parodió la ceremonia de los premios Oscar, rebautizados como “Los Trumps”, donde se ironizó sobre el vínculo del mandatario con Donald Trump y el swap con el Tesoro de Estados Unidos.

Imitación Javier Milei SNL X (@nbcsnl) Los videos de Tiktok que lo llevaron a Saturday Night Live Antes de llegar a SNL, Marcello Hernández-Gonzáles comenzó su carrera realizando videos cortos de comedia en redes sociales. A partir de ese contenido digital, también condujo el programa semanal Only in Dade, centrado en su ciudad natal, Miami, que se difundió a través de TikTok.

Marcello Hernández Además, en 2025 apareció en Happy Gilmore 2 junto a Adam Sandler y Bad Bunny. Instagram (@marcellohdz) Ese recorrido digital fue clave para consolidar su estilo humorístico y ampliar su alcance hasta dar el salto a la televisión abierta estadounidense.

Su primer especial en Netflix Además, en los últimos meses, Hernández estrenó su primer especial de stand up en Netflix, titulado Marcello Hernandez: American Boy. En este show, el comediante aborda temas vinculados a su historia personal, como las competencias de baile familiares y las enseñanzas de su madre. El especial pone el foco en sus raíces latinas y en su identidad cultural, un eje que también atraviesa varios de sus personajes dentro de Saturday Night Live.