Palestina: Israel ya sabe que Donald Trump no permitirá que se anexione Cisjordania

Donald Trump asegura que no dejará que Israel se quede con Cisjordania: "ya es suficiente" y que "es hora de parar", zanjó el norteamericano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este jueves que no permitirá que Israel se anexione Cisjordania en el marco de los recientes llamamientos del ala más ultraderechista del Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu a extender la soberanía israelí sobre todo el territorio cisjordano.

"Aunque hable con él o no hable, que he hablado, no voy a permitir que Israel se anexione Cisjordania", ha sentenciado el magnate republicano en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval, agregando que "ya es suficiente" y que "es hora de parar".

Sus breves palabras al respecto se producen después de que la prensa internacional difundiera que Trump prometió este extremo a los líderes de los países árabes y musulmanes durante una reunión celebrada a puerta cerrada en Nueva York en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas, que se lleva a cabo esta semana.

Donald Trump y citas importantes En el encuentro del martes, calificado por el presidente Donald Trump como "el más importante" del día, estaban presentes los líderes de países como Qatar, Jordania, Turquía, Pakistán, Indonesia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.

Las amenazas desde Israel, cuyo Gobierno está liderado por Netanyahu e integrado por partidos ultraderechistas y ultranacionalistas, han ido ganando impulso ante los anuncios de varios países de reconocer el Estado de Palestina.