"No habrá un Estado palestino", Netanyahu cruzó al Reino Unido, Canadá y Australia tras su reconocimiento

Luego de que estos tres países reconocieran a Palestina como un Estado, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, lanzó un duro mensaje.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, insistió este domingo en que “ no habrá un Estado palestino” y advirtió de una “respuesta” a los países que lo han reconocido. En un video difundido por su oficina, criticó la decisión de Reino Unido, Canadá y Australia de su reconocimiento, y señaló que, cuando regrese de la Asamblea General de la ONU en Nueva York la semana que viene, anunciará medidas al respecto.

El mensaje de Benjamín Netanyahu contra el reconocimiento del Estado de Palestina En el mensaje, el mandatario israelí declaró: “Eso no sucederá. No se establecerá un Estado palestino al oeste del río Jordán”. Netanyahu afirmó que, a lo largo de los años, ha “impedido la creación de este estado terrorista” a pesar de la “enorme presión interna y externa”, y que su gobierno ha “duplicado el asentamiento judío en Judea y Samaria” y continuará por ese camino.

El primer ministro acusó a los líderes que reconocen a Palestina tras "la terrible masacre del 7 de octubre" de "dar un gran impulso al terrorismo". “La respuesta al último intento de imponernos un estado terrorista en el corazón de nuestro país se dará a mi regreso de Estados Unidos. Esperaremos”, concluyó Netanyahu, quien se reunirá con el presidente Donald Trump el próximo lunes.