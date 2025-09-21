China y la tecnología demo: el caso DeepSeek expone la ilusión

DeepSeek se vendió como la tecnología china que "vino a cambiar las reglas del juego de las IA". Foto: Archivo MDZ

A finales del año pasado, el mundo tecnológico se sacudió con un anuncio que venía de China: una empresa llamada DeepSeek decía haber logrado un hito que cambiaría la inteligencia artificial para siempre. Presentaron su modelo de lenguaje de código abierto como una revolución sin precedentes. Lo más impactante, aseguraban, era que lo habían entrenado sin depender de los chips de NVIDIA, el estándar mundial en este campo, y que el costo había sido sorprendentemente bajo: apenas unos millones de dólares frente a los cientos de millones que supuestamente gastaban sus competidores.

La noticia se expandió como pólvora. Los mercados reaccionaron de inmediato, las acciones de varias tecnológicas se desplomaron y se esfumaron miles de millones en valor bursátil. La narrativa era clara: China había encontrado el camino para superar a Estados Unidos en el terreno más competitivo del momento.

El problema es que todo era, en gran medida, una ilusión. La primera grieta en la historia apareció cuando empezaron a filtrarse detalles técnicos que contradecían la versión oficial. Las máquinas con las que supuestamente habían trabajado sin NVIDIA, en realidad, sí dependían de esa tecnología. Las afirmaciones sobre independencia tecnológica eran, como mínimo, engañosas. Más aún: el modelo, aunque funcional, no era tan innovador ni tan difícil de replicar. El golpe a los mercados había nacido de un relato, no de un cambio real en las reglas del juego.

En los meses siguientes, se esperaba con ansiedad la famosa “versión 2” de DeepSeek, que según sus creadores sería todavía más avanzada. Sin embargo, nunca llegó. No hubo nuevo lanzamiento, no hubo confirmación de que pudieran mantener el ritmo. Mientras tanto, en silencio, OpenAI trabajaba en sus propios modelos de código abierto. Los presentó recientemente y, con datos transparentes en sus fichas técnicas, dejó claro que podían entrenarse con costos aún más bajos que los de DeepSeek y, además, con mejor rendimiento. Lo que en China había sido promocionado como una proeza única, en manos de OpenAI se demostró que era solo un paso intermedio que podía superarse con relativa facilidad.

Detrás de la historia de DeepSeek La historia de DeepSeek no es un caso aislado: forma parte de una tendencia. China convierte avances menores en grandes relatos épicos, a inflar logros modestos hasta que parezcan hazañas imposibles. Son anuncios que impactan en la prensa, generan reacciones inmediatas en los mercados y alimentan la idea de que el país está a punto de tomar la delantera en campos estratégicos. Sin embargo, muchas veces se trata de “tecnología de demo”: algo que funciona lo suficiente para impresionar en una presentación, pero que carece de la infraestructura, el hardware o el conocimiento para sostenerse a largo plazo.