Donald Trump afirma que el Ejército de EE.UU. hundió otro barco "de narcotraficantes" en el Caribe

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , informó este viernes que el Ejército realizó un nuevo ataque cinético "letal" contra un " barco afiliado a una organización terrorista" y confirmó la muerte de tres presuntos narcotraficantes .

"Bajo mis órdenes, el Secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque (...) en el área de responsabilidad del Comando sur de los Estados Unidos ", publicó el mandatario en su cuenta de Truth Social.

Trump aseguró que durante el ataque militar tres presuntos narcotraficantes fueron eliminados y dijo que "la inteligencia" confirmó que la embarcación traficaba narcóticos ilícitos por una ruta conocida con el objetivo de llegar a Estados unidos .

Con este ataque, Estados Unidos suma cuatro embarcaciones adjudicadas al narcotráfico que son hundidas en el Caribe sur a cercanías de costas venezolanas desde agosto, cuando incrementaron la presencia militar en aguas internacionales justificando la necesidad de "combatir el narcotráfico".

Aunque las autoridades estadounidenses han confirmado que las embarcaciones de los últimos tres ataques provenían de Venezuela, en este caso Trump no ha aclarado el origen de la lancha ni la nacionalidad de sus tripulantes.

Trump, al igual que en los anteriores ataques, anunció la destrucción de la embarcación con un video sin audio donde se observa una lancha de tonos azules en movimiento y que después explota ante el impacto de un proyectil.

EFE