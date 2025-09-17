Activistas proyectaron imágenes de Donald Trump y Jeffrey Epstein en el castillo de Windsor

La noche del martes, activistas británicos proyectaron imágenes de Donald Trump y del criminal sexual Jeffrey Epstein sobre una de las torres del castillo de Windsor , horas antes de la recepción oficial que ofrecerán los reyes del Reino Unido al presidente estadounidense.

La policía británica atribuyó la acción al grupo "Led by Donkeys", conocido por sus intervenciones públicas dirigidas a exigir responsabilidades políticas mediante recursos visuales.

Según las imágenes que difundió AFPTV, la proyección incluyó la fotografía policial tomada a Trump durante uno de sus procesos judiciales, retratos del fallecido financiero Jeffrey Epstein, y una imagen donde ambos aparecen bailando juntos. También se difundieron recortes de prensa relacionados con el caso Epstein .

El grupo "Led by Donkeys" logró difundir el montaje durante varios minutos sobre una torre de la histórica residencia real. Sin embargo, la proyección fue interrumpida rápidamente por agentes de la policía del valle del Támesis, que detuvieron a cuatro personas en el lugar, bajo sospecha de "comunicaciones maliciosas", según informó la fuerza en un comunicado oficial difundido tras el episodio.

En diálogo con la prensa local, la comisaria Felicity Parker, responsable de la policía del valle del Támesis, afirmó que se toman “muy en serio cualquier actividad no autorizada en los alrededores del castillo de Windsor”, y confirmó que el operativo se ejecutó para proteger el perímetro de la residencia antes del evento oficial.

Donald Trump y Jeffrey Epstein La carta difundida era para un cumpleaños del difunto empresario. X

La visita de Donald Trump a la realeza del Reino Unido

El castillo de Windsor, ubicado al oeste de Londres, será este miércoles el escenario principal de la visita de Estado de Donald Trump al Reino Unido. Durante la jornada, Trump será recibido en Windsor por los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, y por los reyes Carlos III y Camila, en una ceremonia oficial que incluye actividades protocolares y un banquete en su honor.

No obstante, su llegada provocó el rechazo de algunos sectores de la población. Precisamente, la difusión de las imágenes junto a Epstein tuvo lugar pocas horas antes del arribo del mandatario al aeropuerto de Stansted, donde fue recibido por la ministra de Relaciones Exteriores, Yvette Cooper.

El mismo martes por la tarde, decenas de manifestantes se concentraron en los alrededores del castillo de Windsor.