Donald Trump llegó al castillo de Windsor y fue recibido por el rey Carlos III y los príncipes de Gales

El presidente de los Estados Unidos , Donald Trump inició este miércoles su visita de Estado al Reino Unido con una recepción en el castillo de Windsor. Acompañado por la primera dama Melania Trump , fue recibido por el rey Carlos III , la reina Camilla y los príncipes de Gales, William y Catherine , en un encuentro cargado de simbolismo y tradición.

El recibimiento estuvo marcado por un despliegue ceremonial de alto nivel. Mientras Trump estrechaba la mano del monarca británico, se disparó un saludo de 41 cañonazos con piezas de la Primera Guerra Mundial desde los jardines del castillo, replicado de manera simultánea en la Torre de Londres.

El mandatario norteamericano permanecerá dos noches en el castillo, una de las residencias oficiales más emblemáticas de la monarquía británica. Antes de partir de Washington, Trump expresó: "Dicen que el castillo de Windsor es lo máximo, así que va a estar genial".

La agenda de esta segunda visita oficial al Reino Unido, tras la realizada en 2019, se llevará a cabo mayormente a puerta cerrada, lejos de las multitudes, debido a la impopularidad del expresidente entre los británicos.

Protestas en Londres contra Donald Trump

Mientras en Windsor se desplegaba el operativo de seguridad, cientos de manifestantes con pancartas y consignas contra Trump se concentraron en las inmediaciones del castillo.

El grupo activista Led by Donkeys, conocido por sus campañas satíricas contra dirigentes políticos, proyectó imágenes de Trump junto al criminal sexual Jeffrey Epstein sobre una de las torres del castillo. La acción fue registrada por AFPTV y generó amplia repercusión. La policía informó que hubo al menos cuatro arrestos durante la jornada de protestas.

Las imágenes de Trump junto a Jeffrey Epstein

