Trump anunció el hundimiento de una tercera lancha narco de Venezuela: "Dejen de enviar drogas a Estados Unidos"

El líder de los Estados Unidos confirmó que este martes atacaron otra lancha narco de Venezuela. Crece la tensión entre Donald Trump y Nicolás Maduro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó su campaña contra el narcotráfico en el Caribe, anunciando la destrucción de un tercer barco con drogas proveniente de Venezuela, a pesar de que el Pentágono solo confirmó hasta el momento los dos ataques anteriores. Las acciones militares aumentaron la tensión con el régimen de Nicolás Maduro, mientras la Casa Blanca defiende las operaciones como una cuestión de seguridad nacional.

¿Qué dijo Donald Trump sobre los ataques? Donald Trump Anunció El Ataque De Una Tercera Embarcación Venezolana

Donald Trump afirmó que el ejército estadounidense ha desmantelado un tercer barco con drogas de Venezuela. A pesar de que el Pentágono solo detalló dos ataques, el presidente sentenció: "Destruimos, en realidad, tres barcos, no dos, pero ustedes vieron dos". Tras esto, le advirtió a los cárteles: "Dejen de enviar drogas a Estados Unidos".

¿Cómo fue el último ataque confirmado? Trump publicó en su red social Truth un video que mostraba un barco consumido por una "enorme bola de fuego". Según el presidente, el ataque "resultó en la muerte en combate de tres terroristas hombres". El mes pasado, un primer ataque similar había dejado 11 muertos en otro barco.

¿Qué dijo Trump sobre la evidencia y futuras acciones? Ante la prensa, Trump sostuvo que las pruebas de que los barcos transportaban drogas eran "grandes bolsas de cocaína y fentanilo esparcidas por todo el océano". Además, sugirió que los ataques militares podrían extenderse a tierra, advirtiendo a los cárteles que los detendrán "de la misma manera" en la que detuvieron los barcos.