Estados Unidos anunció el hundimiento de otro barco de Venezuela y publicó el video

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó en redes sociales un segundo ataque militar contra "cárteles del narcotráfico en el área del Comando Sur".

Donald Trump anunció en su red social Truth un segundo ataque militar contra cárteles del narcotráfico en el área del Comando Sur. La operación, que dejó un saldo de tres hombres muertos, se produce en un contexto de conflicto con Venezuela y de operaciones consideradas por Estados Unidos como una defensa de la seguridad nacional.

¿Qué anunció Donald Trump? El presidente Donald Trump anunció que las Fuerzas Militares de Estados Unidos llevaron a cabo un "segundo ataque cinético" contra cárteles del narcotráfico y "narcoterroristas venezolanos" en aguas internacionales. Según el mandatario, el ataque ocurrió mientras transportaban "narcóticos ilegales" con destino a Estados Unidos.

El ataque al barco venezolano Video Trump ataque barco Venezuela

¿Cuál es la justificación de la acción militar? Trump considera que estos cárteles representan una amenaza para la "seguridad nacional, la política exterior y los intereses vitales de Estados Unidos". En su posteo, el presidente advirtió que su administración está "cazando" a quienes transporten drogas que puedan "matar a estadounidenses".

¿Hubo víctimas en el ataque? El presidente confirmó que tres hombres murieron en el ataque, pero aseguró que "ningún miembro" de las Fuerzas Armadas de EE.UU. resultó herido.