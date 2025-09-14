Estados Unidos envió cazas F-35 a Puerto Rico en medio de tensiones con Venezuela

Estados Unidos reforzó su despliegue en el Caribe con la llegada de cinco cazas F-35 a Puerto Rico, mientras Venezuela denunció la interceptación de un barco pesquero y respondió con maniobras militares.

Cinco aviones de combate F-35 de Estados Unidos aterrizaron en Puerto Rico en el marco de un despliegue militar en el Caribe. La medida coincidió con un nuevo cruce de acusaciones entre Washington y Caracas por operaciones navales en aguas venezolanas.

El arribo de las aeronaves se produjo en la antigua base de Roosevelt Roads, en Ceiba, como parte del refuerzo dispuesto por el presidente Donald Trump para operaciones contra el narcotráfico en la región. La agencia Reuters registró la llegada, que ocurrió tras la visita del secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien viajó a la isla y aseguró que la misión en curso representaba "una acción nacional" y no un simple entrenamiento. En los últimos días también se observaron helicópteros, aviones Osprey y personal militar en la base, lo que generó manifestaciones en contra de la militarización del territorio puertorriqueño.

Reacción en Caracas Nicolás Maduro soldados Venezuela efe En Venezuela, miles de milicianos participaron en ejercicios militares convocados por el Plan Independencia 200. EFE

El gobierno de Nicolás Maduro respondió con una jornada de ejercicios militares en 312 instalaciones y unidades, en el marco del denominado Plan Independencia 200. Miles de milicianos participaron en maniobras que el Ejecutivo presentó como una estrategia de "resistencia activa prolongada" frente a las “amenazas” de Washington.

El canciller venezolano, Yván Gil, denunció que un destructor estadounidense interceptó un barco pesquero tripulado por nueve personas en la "Zona Económica Exclusiva venezolana". Según sus declaraciones a VTV, el abordaje se realizó durante ocho horas con la participación de 18 militares armados contra “nueve humildes pescadores”. Caracas calificó la acción como un intento de justificar "una escalada bélica" en el Caribe.