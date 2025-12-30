"O resolvés o lo resuelvo yo": atropelló y mató a su novio y a una amiga de él

Una joven de 21 años fue detenida tras atropellar y matar a su novio y a una amiga luego de una discusión, en un hecho que quedó registrado por cámaras de seguridad.

Geovanna fue a la casa de su novio y luego lo persiguió a él y a su amiga hasta atropellarlos.

Un trágico hecho sucedió en San Pablo, Brasil, este lunes, después de que una joven de 21 años persiguiera, atropellara y luego asesinara a su novio y a una amiga que viajaba junto a él en su motocicleta. Toda la secuencia de la persecución quedó grabada por las cámaras, donde incluso la imputada, Geovanna Proque da Silva, lo había amenazado por WhatsApp.

La discusión había comenzado cerca de las 2 de la mañana, mientras la víctima, Raphael Canuto Costa, estaba en su casa reunido con amigos, entre ellos Joyce Correa da Silva, la otra víctima. Geovanna no estaba presente.

Joven atropelló y mató a su novio y una amiga en Brasil (1) Joyce Correa da Silva y Raphael Canuto Costa, fallecieron tras ser atropellados por Geovanna. En ese momento, la pareja comenzó a discutir por mensaje, donde la joven de 21 años le preguntaba sobre la otra chica. Tras algunos mensajes, la conversación escaló rápidamente y la joven le comentó: “O vos resolvés o lo resuelvo yo”. Incluso comentó que “lo destrozaría a él y a todo lo demás”.

Joven atropelló y mató a su novio y una amiga en Brasil (4) Las conversaciones entre Geovanna y Raphael antes del accidente. Luego de llegar a la casa de su novio, Raphael decidió irse en su moto junto a Joyce, momento en el cual Geovanna decidió subirse a su auto y perseguirlos hasta atropellarlos salvajemente, donde, en la violencia del choque, los hizo volar aproximadamente 30 metros e incluso atropelló a un hombre que circulaba por la vereda y que sufrió algunas heridas en su espalda y la cabeza.

El video del momento donde atropella a su novio Joven atropelló y asesinó a su novio y una amiga Tras el accidente, la joven se bajó de su vehículo e intentó huir a pie, pero debido al fuerte golpe debió detenerse y comenzó a ser agredida por las personas que presenciaron el hecho, hasta que intervino la Policía y la detuvo.