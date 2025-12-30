Condenaron en España a un argentino que atacó a su pareja con un cúter y la historia es aberrante

Un argentino fue sentenciado a cinco años y once meses de cárcel en España por atacar con un cúter a su pareja en Alicante.

Un oficial vio el ataque y logró detener al hombre que atacó a su pareja con el cúter.

Después de un poco más de un año, la Justicia española condenó a un hombre argentino a cinco años y once meses de cárcel, que había atacado a puñaladas con un cúter a su pareja dentro del auto en Alicante, en España. El ataque se había dado después de que el agresor le pidiera ver a sus hijos porque, según él, “había pasado una mala noche”.

El hombre apuñaló a su mujer en el pecho y el abdomen dentro del auto, después de que ella dejara a sus hijos en el colegio. Allí, según explica la sentencia, el agresor le habría dicho que, si no podía estar ella con él, “no podría estar con nadie”.

Durante el ataque, la víctima, de quien no trascendió la identidad, al igual que la del agresor, logró huir del auto y un hombre que estaba en la zona la socorrió y detuvo al atacante.

La condena al hombre argentino que atacó a su pareja en España Hombre Argentina Condenado En España Tras Apuñalar A Su Pareja El agresor, de quien no trascendió la identidad, fue acusado de autor de delito de homicidio en grado de tentativa, con agravante de discriminación de género y de parentesco. Además, el hombre había depositado 1.100 euros para hacer frente a posibles indemnizaciones, lo que fue un atenuante de reparación de daño.