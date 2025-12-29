Discutió con su novio y apareció muerta: investigan si se trató de un femicidio

El barrio de El Ángel, ubicado en Tucumán , se encuentra totalmente conmovido por la muerte de una mujer identificada como Tamara Gimena Sánchez (28). Según las primeras informaciones, la familia de la víctima asegura que se trató de un femicidio y señalan al novio .

El hecho ocurrió este domingo a la madrugada, en un cumpleaños que se festejó en el mencionado barrio. De acuerdo a lo que trascendió, la víctima había llegado a la fiesta junto a su novio, Cristian Fabián Martínez , de 40 años.

En un momento de la noche, la pareja comenzó a discutir y todo se tornó muy violento. Si bien otros familiares intentaron mediar la situación, hubo piñas y volaron botellas de vidrio .

Posteriormente, a eso de la 1:30 de la mañana, los vecinos advirtieron a la Policía por desorden y una posible situación de violencia en una casa donde varias personas estaban consumiendo alcohol.

Sin embargo, una vez en el lugar, los efectivos encontraron a Tamara tendida en el suelo. Más tarde, el Servicio de Emergencias 107 confirmó que ya estaba muerta. Si bien aún se espera el resultado de la autopsia, Tamara presentaba a simple vista una herida cortante en el cuello.

femicidio tucuman El Servicio de Emergencias 107 confirmó que Tamara había fallecido.

Se investiga si se trató de un femicidio o un accidente

El caso fue caratulado como “presunto femicidio” por el contexto de una discusión de pareja. Sin embargo, a medida que se avanzó con la causa, una testigo declaró que, en medio de la pelea, Sánchez se resbaló en la vereda llena de barro y se golpeó fuertemente la cabeza contra el suelo, lo que habría provocado su muerte.

De todas formas, en el lugar fue demorado Martínez, el novio de la víctima. Más tarde, tras un operativo en Las Talitas, la Policía detuvo también a la pareja dueña de la casa donde se llevó a cabo el festejo de cumpleaños.

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron ropa, celulares, un pico de botella con manchas de sangre y muestras biológicas, elementos cruciales para la investigación.

El caso quedó en manos de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios, a cargo del fiscal Carlos Sale. El informe de los forenses será clave para determinar si se trató de un accidente o si hubo intervención de terceros.

Por otro lado, amigos y vecinos de Tamara utilizaron sus redes sociales e iniciaron una campaña de “escrache” contra la pareja de la joven.