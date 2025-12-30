Un accidente con un teleférico dejó heridos cuatro heridos y 100 personas atrapadas en Italia
El hecho ocurrió en los Alpes Italianos, entre las localidades de Macugnaga y el paso de Monte Moro, a 2.800 metros de altitud.
Cuatro personas resultaron heridas y alrededor de 100 quedaron temporalmente atrapadas en los Alpes Italianos tras un accidente. Ocurrió el martes en un teleférico que conecta la localidad de Macugnaga con el paso de Monte Moro, a 2.800 metros de altitud, cerca de la frontera con Suiza.
Según informaron los servicios de rescate alpinos, el hecho se produjo a las 10.30 GMT, cuando una de las cabinas alcanzó la estación superior a una velocidad mayor a la prevista. La situación derivó en un impacto contra las estructuras del lugar y obligó a suspender de inmediato el funcionamiento del sistema.
Los bomberos precisaron que el incidente involucró a las dos cabinas del teleférico, las cuales impactaron tanto en la estación superior como en la inferior. En la cabina ubicada en la parte más alta viajaban 15 pasajeros. Tres de ellos sufrieron lesiones leves. El cuarto herido fue el operador que se encontraba en la estación inferior al momento del choque.
Un portavoz de los servicios de rescate alpinos indicó que ninguno de los afectados presentó cuadros de gravedad. Los heridos recibieron atención médica en el lugar y posteriormente fueron trasladados para controles adicionales, según el protocolo habitual para este tipo de incidentes en zonas de montaña.
Alpes Italianos: 100 personas quedaron varadas
Tras el accidente, el sistema quedó fuera de servicio y un centenar de personas permaneció varado en la cima, sin posibilidad de utilizar el teleférico para el descenso. Ante esa situación, las autoridades activaron un operativo de evacuación aérea. Aproximadamente tres horas después del hecho, todos los usuarios fueron trasladados en helicóptero hasta zonas seguras.
El administrador de la empresa que gestiona el teleférico, Filippo Besozzi, explicó que las primeras evaluaciones indicaron una falla en el proceso de desaceleración al ingreso a la estación superior, lo que provocó el impacto contra una barrera de contención. También señaló que el sistema había sido renovado en 2023 y que no se detectaron daños estructurales de importancia, aunque permanecía bajo inspección técnica.
El accidente se produjo en plena temporada de esquí en los Alpes, un período en el que se incrementa el flujo de visitantes por las vacaciones de Navidad y Año Nuevo. Las autoridades locales y los organismos de control continuaban con las verificaciones para determinar las causas exactas del desperfecto y evaluar las condiciones de seguridad del remonte antes de su eventual reapertura.