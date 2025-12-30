Un accidente con un teleférico dejó heridos cuatro heridos y 100 personas atrapadas en Italia

El hecho ocurrió en los Alpes Italianos, entre las localidades de Macugnaga y el paso de Monte Moro, a 2.800 metros de altitud.

Cuatro personas resultaron heridas y alrededor de 100 quedaron temporalmente atrapadas en los Alpes Italianos tras un accidente. Ocurrió el martes en un teleférico que conecta la localidad de Macugnaga con el paso de Monte Moro, a 2.800 metros de altitud, cerca de la frontera con Suiza.

Según informaron los servicios de rescate alpinos, el hecho se produjo a las 10.30 GMT, cuando una de las cabinas alcanzó la estación superior a una velocidad mayor a la prevista. La situación derivó en un impacto contra las estructuras del lugar y obligó a suspender de inmediato el funcionamiento del sistema.

Los bomberos precisaron que el incidente involucró a las dos cabinas del teleférico, las cuales impactaron tanto en la estación superior como en la inferior. En la cabina ubicada en la parte más alta viajaban 15 pasajeros. Tres de ellos sufrieron lesiones leves. El cuarto herido fue el operador que se encontraba en la estación inferior al momento del choque.

Un portavoz de los servicios de rescate alpinos indicó que ninguno de los afectados presentó cuadros de gravedad. Los heridos recibieron atención médica en el lugar y posteriormente fueron trasladados para controles adicionales, según el protocolo habitual para este tipo de incidentes en zonas de montaña.

Alpes Italianos: 100 personas quedaron varadas Alpes Italianos Teleferico Accidente Tras el accidente, el sistema quedó fuera de servicio y un centenar de personas permaneció varado en la cima, sin posibilidad de utilizar el teleférico para el descenso. Ante esa situación, las autoridades activaron un operativo de evacuación aérea. Aproximadamente tres horas después del hecho, todos los usuarios fueron trasladados en helicóptero hasta zonas seguras.