Nueva ley en Reino Unido los nacidos desde 2009 no podrán comprar cigarrillos ni al alcanzar la mayoría de edad

El Reino Unido dio aval parlamentario final a una norma que impedirá comprar cigarrillos a los nacidos desde 2009.

El Reino Unido aprobó una ley que impedirá vender tabaco a quienes hayan nacido desde 2009.

El Reino Unido quedó a un paso de poner en marcha una de las políticas antitabaco más duras de su historia reciente. El Parlamento terminó de aprobar el Tobacco and Vapes Bill, una ley que busca cortar el ingreso de nuevos fumadores al mercado legal y avanzar hacia una generación libre de humo.

Reino Unido impulsa una generación libre de humo La medida no prohíbe de golpe el tabaco para toda la población, pero sí establece una restricción progresiva: las personas nacidas a partir del 1 de enero de 2009 nunca podrán comprar cigarrillos ni otros productos de tabaco de manera legal en el Reino Unido. En vez de fijar una edad mínima permanente, la norma hace que la edad habilitada para comprar tabaco suba año tras año para ese grupo.

cigarrillos La medida del Reino Unido apunta a frenar el inicio del consumo y avanzar hacia una generación libre de humo. Shutterstock

Según el calendario oficial citado durante el debate parlamentario, esa parte de la ley empezará a regir el 1 de enero de 2027, cuando los nacidos el 1 de enero de 2009 cumplan 18 años. Antes de eso, el texto todavía debe recibir la sanción real, un paso formal que lo convertirá en ley.

El proyecto del Reino Unido también amplía las facultades del Gobierno para regular productos de nicotina y vapeo. Entre otras cosas, habilita controles sobre envases, presentación, información del producto, publicidad y promoción, además de abrir la puerta a nuevas restricciones sobre espacios libres de humo y de vapeo.