¿Nueva amenaza para Occidente? Rusia e Irán sellan un histórico pacto

Rusia e Irán firmaron en Moscú un memorando de entendimiento para la construcción de nuevas centrales nucleares en territorio iraní, en un contexto de tensiones internacionales.

Rusia e Irán firmaron un memorando de entendimiento que establece cooperación para el desarrollo de pequeñas centrales nucleares en territorio iraní. El acuerdo se concretó este miércoles en Moscú, en el marco de una reunión bilateral entre autoridades de ambos países.

El director general de la corporación nuclear rusa Rosatom, Alexéi Lijachov, recibió al vicepresidente iraní y titular de la Organización de Energía Atómica, Mohammad Eslami. Tras el encuentro, ambas partes rubricaron el documento que fija las medidas para llevar adelante el proyecto. "El documento describe las medidas específicas para implementar este proyecto en Irán", señaló la agencia estatal rusa en su portal oficial.

La firma del memorando ocurre pocos meses después de los ataques israelíes y estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes, registrados en junio. Tras esos hechos, Moscú manifestó su disposición a colaborar en la recuperación de la capacidad nuclear de Teherán.

Irán programa nuclear planta EFE La firma se realizó en Moscú durante la Semana Mundial Atómica, con delegaciones de más de 100 países. EFE

La reunión se desarrolló en la sede de Rosatom, en coincidencia con la visita de la delegación iraní para participar en la Semana Mundial Atómica, un foro internacional que se celebra del 25 al 28 de septiembre en la capital rusa, con motivo del 80º aniversario de la industria nuclear de ese país. Más de 100 naciones fueron invitadas al evento, en el que se prevé la firma de nuevos convenios de cooperación. Entre los asistentes confirmados figuran el propio vicepresidente iraní y el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi.