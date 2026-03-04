"No queremos guerra": la categórica respuesta de Pedro Sánchez a Donald Trump ante la amenaza de cortar relaciones comerciales

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez , ha respondido este miércoles con un categórico "No queremos guerra" a la amenaza hecha por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , de cortar relaciones comerciales con su país, después de que España no le permitiera usar una base militar para su ofensiva contra Irán.

"La posición de España es la misma que en Ucrania o en Gaza. No a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos. No a resolver conflictos con bombas. La posición española se resume en cuatro palabras: no a la guerra", dijo durante una comparecencia ante los medios en el palacio de La Moncloa.

Sánchez tomó como referencia a invasión de EE.UU. a Irak en 2003, en la que estuvo involucrado el gobierno español en cabeza del conservador José María Aznar.

"El mundo ya ha estado aquí antes. Hace 23 años, otra administración de Estados Unidos nos llevó a una guerra injusta. La guerra de Irak generó un aumento drástico del terrorismo, una grave crisis migratoria y económica", dijo.

"Ese fue el regalo del trío de las Azores, un mundo más inseguro y una vida peor", añadió.

La reacción de Donald Trump de amenazar con cortar las relaciones comerciales de EE.UU. con España se debió, en principio, a que Madrid no le permitió el uso de las bases militares de su país que hay en territorio español.

"No se usan y no se usarán las bases para nada que no esté dentro del convenio (de Cooperación para la Defensa) y para nada que no tenga encaje en la Carta de Naciones Unidas", dijo este lunes el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares.

Esto produjo una reacción directa de Trump, quien habló de la "falta de colaboración" del gobierno español en su ofensiva conjunta con Israel contra Irán que ocurre desde este fin de semana.

"España ha sido terrible", declaró Trump una rueda de prensa en la oficina oval este martes.

"Vamos a suspender todo comercio con España. No queremos tener nada que ver con España", añadió.

