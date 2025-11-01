Nicolás Maduro llamó a "mantener la calma" ante las amenazas militares de Estados Unidos

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, instó a su pueblo a mantener la “calma y cordura” frente a lo que calificó como una "guerra psicológica”.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó este viernes al pueblo venezolano a “mantener la calma y preservar la unidad nacional” frente a lo que calificó como graves amenazas militares de Estados Unidos contra su país.

Nicolás Maduro pidió “nervios de acero” “Nos han subestimado siempre, hoy quieren imponer una agenda permanente de amenaza de guerras, amenazas militares y guerra psicológica; yo siempre le digo al pueblo de Venezuela: nervios de acero, calma y cordura y máxima unión nacional”, expresó Maduro en un mensaje transmitido por la televisora estatal.

Nicolás Maduro: "¡Basta de amenazas, basta de militarismo, basta de fascismo, basta de guerras!"

pic.twitter.com/vhLkQJIP3y — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 1, 2025 El mandatario sostuvo que esta actitud es clave para mantener a Venezuela en el camino de la reconstrucción económica y la recuperación social. Según dijo, la fórmula para resistir los embates externos es “no desviarse del camino de reconstrucción integral de la base económica, de diversificación de sus fuerzas productivas y recuperación social”.

Las declaraciones fueron realizadas en el marco del Encuentro de Parlamentarios del Gran Caribe por la Paz de la región, desarrollado en Caracas. En ese contexto, Maduro denunció una “agresión bárbara” por parte de Estados Unidos hacia los pueblos caribeños, acusando al país norteamericano de realizar “ejecuciones extrajudiciales” en el mar Caribe.