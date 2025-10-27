Nicolás Maduro anunció la suspensión inmediata de los acuerdos de energía con Trinidad y Tobago

El presidente de Venezuela , Nicolás Maduro , anunció este lunes la suspensión “inmediata” de los acuerdos de cooperación en materia de gas con Trinidad y Tobago , luego de denunciar lo que calificó como una “amenaza” por parte de la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, a quien acusó de querer convertir al país insular “en el portaaviones del imperio estadounidense contra Suramérica”.

“Suspendido todo”, expresó el mandatario durante una alocución transmitida por cadena nacional, en la que aseguró haber aprobado la propuesta del Ministerio de Hidrocarburos —dirigido por la vicepresidenta Delcy Rodríguez— y de la estatal Pdvsa, para interrumpir los acuerdos bilaterales. La decisión se tomó tras la llegada a Trinidad y Tobago de un destructor de la Armada de Estados Unidos que participa en ejercicios militares en la región caribeña.

Maduro explicó que la decisión constituye una “medida cautelar de suspensión inmediata” y adelantó que solicitó recomendaciones al Consejo de Estado, al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y a la Asamblea Nacional (AN) para definir una “medida estructural” sobre el futuro de los acuerdos energéticos, sin ofrecer más detalles.

El líder chavista recordó que la cooperación con Trinidad y Tobago se firmó “con mucha ilusión” hace años, con el objetivo de desarrollar bloques de gas compartido, y que su gobierno la mantuvo como muestra de “hermandad y solidaridad bolivariana”. Sin embargo, sostuvo que la actual administración de Persad-Bissessar “agotó sus reservas de gas ” y ahora actúa como “propulsora de la guerra”.

Horas antes del anuncio, la vicepresidenta Delcy Rodríguez había informado que el Ejecutivo propondría al presidente la “denuncia inmediata” del acuerdo marco de cooperación energética suscrito en 2015, con una vigencia de 10 años y renovado automáticamente en febrero de 2025 por cinco años más.

Rodríguez explicó que el convenio incluía el desarrollo de yacimientos conjuntos de gas, la construcción de infraestructuras energéticas y la ejecución de proyectos en hidrocarburos, considerados estratégicos para ambos países.

Trinidad y Tobago rechaza las acusaciones

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Trinidad y Tobago negó este lunes que los ejercicios militares realizados junto a Estados Unidos tengan como objetivo provocar hostilidades contra Venezuela.

En un comunicado, el Gobierno trinitense afirmó que la presencia de la Armada estadounidense en su territorio responde exclusivamente a operaciones contra el narcotráfico, así como al fortalecimiento de la cooperación humanitaria y de seguridad regional.

Venezuela denuncia una “provocación militar” en el Caribe

El domingo, el Gobierno de Caracas había acusado a Trinidad y Tobago de ejecutar una “provocación militar” en coordinación con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, con el supuesto propósito de “instalar una guerra en el Caribe”.

Según la administración venezolana, el despliegue militar estadounidense busca propiciar un cambio de régimen en Venezuela, un argumento que ha sido reiterado por Maduro en diversas ocasiones como parte de su narrativa de defensa frente a lo que considera una “agresión imperial”.