Naciones Unidas: reunión de urgencia tras los dichos de Donald Trump sobre Venezuela

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne hoy para tratar la situación en Venezuela, luego de que Donald Trump dijera que piensa en una guerra.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebrará este martes una sesión con carácter urgente para abordar la situación actual en Venezuela, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya afirmado este viernes que "no descarta" la posibilidad de una guerra con el Estado latinoamericano.

Eso dijo Donald Trump dos días después de ordenar un "bloqueo" a los petroleros que entran y salen del país y en medio de sus bombardeos contra lanchas en el mar Caribe argumentando que actúa contra el narcotráfico.

Así lo ha confirmado a Europa Press la portavoz de la misión permanente de Eslovenia --país que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo-- ante la ONU, Laura Miklic, quien ha concretado que el encuentro ha sido solicitado por las autoridades de Venezuela y que la hora prevista para el mismo es a las 15.00 horas.

Las acciones de Donald Trump Esta reunión del Consejo tendrá lugar en un contexto de creciente escalada entre Estados Unidos y Venezuela, después de que el Ejército estadounidense por orden de Donald Trump haya anunciado este jueves dos ataques contra sendas embarcaciones que navegaban en aguas del Pacífico oriental, matando a un total de cinco personas en el marco de lo que defiende como una campaña contra el narcotráfico, que ya supera el centenar de víctimas mortales.