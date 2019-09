Trump escribió su primer tuit en español, y fue una advertencia

El presidente norteamericano, Donald Trump, publicó por primera vez un tuit en castellano. El mandatario, conocido por su afición a la red social Twitter, advirtió que no habrá "más entrada ilegal en Estados Unidos".

"No más falso asilo. No más 'detener y soltar'. No más entrada ilegal en Estados Unidos", publicó Trump tras su visita a la frontera de San Diego con México.

Trump agradeció también a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, los "esfuerzos sin precedentes" que ha hecho para detener la oleada migratoria en la frontera común.

"Trump dio las gracias a López Obrador por los esfuerzos sin precedentes que ha hecho México para ayudar a frenar el flujo migratorio hacia la frontera sur de EEUU" desde la firma del acuerdo entre los dos países hace tres meses, explicó en un comunicado un portavoz de la Casa Blanca.