La Marina de EEUU admitió que tres videos de ovnis son reales

El portavoz de la Marina norteamericana, Joseph Gradisher, confirmó que tres videos de objetos voladores no identificados son reales. Gradisher afirmó que, en efecto, fueron grabados por militares, pero no estaban destinados a hacerse públicos.

La confirmación le llegó al sitio The Black Vault, que recopila documentación desclasificada del gobierno de EEUU. Después emitió un comunicado para varios medios donde confirmó que se trata de "fenómenos aéreos no identificados". Gradisher no quiso especular sobre la naturaleza de los objetos, aunque afirma que generalmente se prueba que son objetos terrestres - y no alienígenas-, como drones. "La frecuencia de las incursiones ha aumentado desde la llegada de la tecnología", explic.

La filtración de estos vídeos ocurrió en diciembre de 2017 y marzo de 2018, cuando The New York Times publicó tres videos de ovnis, a la vez que la organización "To the Stars Academy of Arts and Science", una autodenominada "corporación de beneficio público" cofundada por Tom Delonge, vocalista y guitarrista de la banda de rock Blink-182. El primero de los vídeos, conocido como "material de archivo GIMBAL", muestra un encuentro en 2004 cerca de San Diego entre un avión de combate de la Armada y un fenómeno aéreo no identificado.

La investigación de estos objetos, según el portavoz de la Marina, responde al peligro que representan para los pilotos. "Las incursiones por fenómenos aéreos no identificados representan un peligro para la seguridad de los aviadores y los problemas de seguridad para las operaciones", le dijo a la revista Time.