Muere a los 26 años la estrella de TikTok que compartió su experiencia de lucha contra el cáncer

Sydney Towle, una popular influencer de redes sociales que compartió su lucha contra una forma rara y agresiva de cáncer, murió a los 26 años.

A través de sus redes sociales, la familia de Towle anunció su fallecimiento por complicaciones relacionadas con un cáncer de las vías biliares que se extendió a otras partes de su cuerpo.

"Syd falleció en paz anoche tras una batalla de casi tres años contra el colangiocarcinoma", dijo su hermano Austin, junto a su madre, en un mensaje de video publicado en TikTok el jueves.

Towle, quien fue trasladada a cuidados paliativos a principios de esta semana, tenía más de un millón de seguidores en TikTok y más de 200.000 en Instagram.

Durante los últimos tres años, mostró su vida cotidiana como una joven que se sometía a quimioterapia, con todas sus esperanzas, alegrías y dificultades.

Vivía en Nueva York al momento de su muerte.

"Estamos muy orgullosos de lo mucho que luchó Sydney y de que haya compartido su historia con tanta gente", dijo la familia de Towle en un comunicado.

"Quería crear conciencia sobre los cánceres raros y le apasionaba promover la defensa de sí misma. Continuaremos su legado y la honraremos en todo lo que podamos".

Tras el anuncio de su muerte, miles de seguidores publicaron mensajes en las redes sociales de Towle rindiéndole homenaje y enviando sus mejores deseos a su familia.

Sydney Towle/Instagram "El oncólogo que me ha estado tratando desde hace unos dos años entró en mi habitación del hospital y me dijo que ya no hay más opciones", escribió Towle en mayo.

En mayo, Towle publicó una serie de videos desde el hospital donde recibía tratamiento por complicaciones relacionadas con su cáncer.

Compartió que el tumor se había extendido al peritoneo, una membrana que recubre las cavidades abdominal y pélvica y protege los órganos internos.

El 19 de mayo, publicó un video en el que aparecía sentada junto a su madre en el hospital, donde contaba que su oncólogo le había dicho que ya no la trataría y le recomendaba comenzar con los cuidados paliativos.

Towle dijo que no aceptaría esta decisión y juró que seguiría luchando, optando en cambio por consultar a otro especialista.

Alegría de vivir

A pesar de su enfermedad, expresaba un optimismo ferviente y una gran alegría de vivir en sus redes sociales.

Con frecuencia publicaba videos de sí misma bailando, preparándose para salir y divirtiéndose con sus amigos.

Recientemente cumplió su sueño de ser modelo, al desfilar en traje de baño para el desfile de The Chemo Club x Post Swim en la Miami Swim Week.

"Me siento plena de vida porque mis amigos eligen dedicar un sábado a recaudar fondos para la investigación del cáncer", escribió Towle en una publicación en marzo.

"Ve a comprarte un pote de helado Ben & Jerry's, mira tu película favorita, recuerda que la vida es buena y que a veces pasan cosas malas, pero eso no la convierte en una mala vida", escribió Towle en otra publicación el año pasado.

La joven no tuvo reparos en mostrar su abdomen, donde le habían implantado una bomba de arteria hepática, en las redes sociales.

"Recientemente he empezado a ver la resiliencia y la belleza de este cuerpo", escribió en una publicación el año pasado, en la que también mostraba fotos en traje de baño.

"Cicatrices que me recuerdan lo lejos que he llegado. Y me recuerdan que los sueños solo terminan cuando uno lo permite".

Sydney Towle/Instagram Sydney Towle reivindicaba en sus redes la alegría de vivir.

BBC

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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FUENTE: BBC