Muere a los 101 años el preso más anciano de EE.UU. que evitó 8 veces la ejecución

Pero su sentencia fue suspendida en cada una de esas ocasiones y se convirtió en el preso que más tiempo estuvo encarcelado en EE.UU. antes de morir, en junio, a los 101 años.

Smith fue condenado por asesinato en 1950, cuando tenía 25 años, aunque siempre mantuvo su inocencia, según relataron a la BBC quienes lo conocieron.

Andrius Banevicius, el oficial de información pública del Departamento Correccional de Connecticut, contó cómo Smith alimentaba a los pájaros mientras estaba en la prisión de Osborn.

Eso le ganó el apodo de "El hombre de los pájaros de Osborn".

"Escondía todo el pan que podía... dentro de la ropa", dijo Banevicius, y añadió: "Todos hacían la vista gorda porque sabían que solo le estaba dando de comer a los pájaros".

El crimen

Getty Images Smith pasó la mayor parte de su vida en la prisión estatal de Osborn, en Connecticut.

Smith era un joven delincuente de poca monta cuando, en 1949, fue acusado del asesinato de Grover Hart, un vigilante nocturno de un club náutico de Connecticut.

Fue uno de los dos hombres arrestados por el homicidio, pero el otro llegó a un acuerdo con la fiscalía y testificó contra Smith, quien posteriormente fue declarado culpable de asesinato en primer grado.

La culpabilidad de Smith y las pruebas en las que se basó su condena han sido cuestionadas a lo largo de los años, sobre todo después de que los testigos se retractaran de sus declaraciones y otro recluso confesara posteriormente el asesinato.

Uno de los agentes que interrogó a Smith tras su detención testificó posteriormente que creía en su inocencia.

"Ni siquiera estoy seguro de que estuviera presente en el asesinato", anunció el mayor Leo Carroll a la Junta de Indultos, según el diario Boston Globe.

Estas dudas le valieron un indulto de las numerosas ejecuciones que se programaron hasta que, en 1954, su sentencia de muerte fue conmutada por cadena perpetua.

Una vida tras las rejas

Departamento correccional de Connecticut Cuando Smith falleció, se encontraba en un centro de enfermería bajo libertad condicional supervisada.

Smith pasó más de 70 años entre rejas, con la excepción de tres breves periodos de libertad.

Escapó de prisión en 1967, pero fue recapturado 12 días después. En 1974, volvió a casa para Nochebuena y regresó al día siguiente, dijo Banevicius.

Luego, en 1975, obtuvo la condicional y estuvo en libertad durante unos 10 meses, pero pronto fue arrestado por hurto menor y posesión de un arma, lo que constituyó una violación de su libertad condicional, según el Boston Globe.

Richard Sparaco, exdirector ejecutivo de lo que ahora se llama la Junta de Indultos y Libertad Condicional, declaró al diario Hartford Courant que Smith rechazó varios intentos posteriores para volver a la libertad condicional hasta 2020, cuando se le concedió la libertad condicional supervisada y fue trasladado a una residencia para ancianos dentro del sistema judicial.

La doctora Stephanie Prost, investigadora especializada en adultos mayores y entornos penitenciarios en la Universidad de Louisville, en Kentucky, le dijo a la BBC que la mayoría de las cárceles tienen algún recluso como Smith.

"No somos la única jurisdicción que se enfrenta a esta crisis relacionada con el envejecimiento de la población, porque problemas similares están surgiendo en Australia e Inglaterra", afirmó.

"Es un problema internacional en lo que respecta a la población. Aunque, por supuesto, tenemos un mayor número de personas en Estados Unidos".

Según un estudio de 2025, el número de personas de 55 años o más en prisión aumentó en casi un 400% entre 1991 y 2021.

La Oficina del Censo de Estados Unidos prevé que para 2030, al menos un tercio de la población carcelaria tendrá más de 50 años.

Investigadores como Prost abogan por mejores soluciones y lo que denominan "desencarcelamiento inteligente", similar al caso de Smith.

Esto podría incluir políticas como la liberación por motivos humanitarios y la libertad condicional para personas mayores o con problemas médicos.

Estos programas tienen en cuenta la edad y los cuidados, ya que los reclusos de edad avanzada se enfrentan a mayores índices de problemas médicos costosos que dificultan su funcionamiento en un entorno penitenciario altamente reglamentado, incluidos los riesgos de caídas, la incontinencia y las deficiencias auditivas.

Sin embargo, según los expertos, son pocos los centros penitenciarios como aquel al que enviaron a Smith que estén dispuestos a acoger a presos condenados.

Un final digno

Getty Images La población carcelaria que envejece es un problema para el sistema penitenciario de EE.UU.

Smith fue uno de los primeros en recibir atención médica a través del programa MissionCare Health, que se centra específicamente en brindar atención a personas privadas de libertad.

Actualmente cuenta con tres centros en el noreste de EE.UU.

David Skoczulek, portavoz de 60 West, el centro donde Smith vivió sus últimos años, le contó a la BBC que Smith falleció allí mientras dormía en junio y que posteriormente fue incinerado.

"En esencia, murió de vejez", dijo. "Su familia tuvo una participación muy limitada en los días que rodearon su muerte, pero nos aseguramos de que todo fuera apropiado y digno, que se respetaran sus deseos".

Skoczulek afirmó que la función del centro era proporcionar a Smith los servicios de enfermería especializada y de cuidados a largo plazo que necesitaba.

Las investigaciones demuestran que el encarcelamiento puede provocar un "envejecimiento acelerado" y que afecciones como la demencia pueden aparecer "significativamente antes" que en las personas que no están en prisión.

"Solemos decir que una persona que ha estado encarcelada durante mucho tiempo puede tener 60 años, pero el estado de salud de una persona de 90 años", dijo Skoczulek.

Según los informes, Smith padeció demencia al final de su vida. Banevicius no confirmó esta información a la BBC, pero dijo que Smith lidiaba con problemas propios de la vejez.

"Tenía 101 años y medio", dijo Banevicius. "En cuanto a longevidad, vivió bastante bien".

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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FUENTE: BBC