Muere a los 100 años Alan Greenspan, el hombre que transformó la economía moderna de EE.UU.

Durante casi 20 años, Alan Greenspan tuvo la responsabilidad de proteger la economía estadounidense y mantener la solidez del dólar.

Como presidente de la Reserva Federal (Fed, como se conoce en inglés al banco central de EE.UU.) entre 1987 y 2006, supervisó el periodo de crecimiento económico sostenido más largo en Estados Unidos de toda una generación.

Este lunes, Greenspan falleció a los 100 años, según informó su esposa, Andrea Mitchell, corresponsal de la cadena estadounidense NBC News.

En un comunicado difundido por ese medio, Mitchell explicó que su marido murió por complicaciones de la enfermedad de Parkinson.

El texto describe a Greenspan como "un gigante, que ayudó a dar forma a la economía de Estados Unidos durante décadas bajo presidentes de ambos partidos, pero que siempre fue sincero al reconocer sus errores".

Descrito como el "Dios en la máquina de las finanzas estadounidenses", Greenspan rechazó todas las solicitudes de entrevistas durante su tiempo como presidente de la Fed, un cargo considerado el segundo más importante después de la presidencia,

Sin embargo, los medios y los mercados financieros se aferraban a sus escasas declaraciones públicas, y un letrero en su oficina decía simplemente: The buck starts here.

Esta frase puede traducirse como "el dólar empieza aquí", pero también como "la responsabilidad empieza aquí" y Greenspan la utilizó como un guiño a la expresión The buck stops here, popularizada por el presidente Harry Truman.

Pero los críticos argumentan que una dependencia excesiva del crédito fácil durante su mandato alimentó la burbuja de las puntocom de finales de los años 90 y provocó la crisis de las hipotecas subprime de 2008.

Bettmann via Getty Images El presidente Nixon le abrió las puertas del gobierno a Alan Greenspan.

La Reserva Federal afirmó que las políticas y el pensamiento económico de Greenspan "dejaron una huella duradera en esta institución, en el campo más amplio de la economía y en el país".

"Él aportó una rigurosa disciplina analítica a la formulación de la política monetaria y ayudó a establecer la credibilidad que sigue siendo uno de los activos más importantes de la Reserva Federal", señaló el banco central en un comunicado emitido el lunes.

La Fed añadió que su legado perdura en la institución a través de aquellos economistas y servidores públicos a los que formó e inspiró, así como en los marcos y las prácticas que ayudó a configurar.

Músico y libertario

Alan Greenspan nació en la ciudad de Nueva York el 6 de marzo de 1926. Su madre, que trabajaba en una tienda de muebles, lo crio sola.

En su juventud, más que destacar por ser un economista en ciernes, Greenspan era un músico talentoso que estudió clarinete en la prestigiosa Escuela de Música Juilliard de Nueva York.

Tocó en una banda con Stan Getz, el legendario saxofonista de jazz, antes de recorrer el país con la orquesta de Henry Jerome.

Este estilo de vida itinerante le proporcionó una valiosa comprensión práctica del funcionamiento de los negocios en Estados Unidos.

Y, mientras sus compañeros músicos pasaban las noches fumando marihuana, Greenspan se mantenía ocupado estudiando economía y llevando las cuentas de la banda.

A los 19 años se matriculó como estudiante de economía en la Universidad de Nueva York, donde se convirtió en un defensor del libre mercado y, con el tiempo, encontró trabajo como consultor económico y, más adelante, como miembro del consejo de administración de JP Morgan.

Getty Images Las ideas de la novelista y filósofa libertaria Aynd Rand -que aparece en el centro de esta imagen junto a Greenspan y el presidente Gerald Ford- influyeron en el pensamiento económico del expresidente de la Fed.

En 1952, Greenspan conoció a la novelista y filósofa social de derecha Ayn Rand, cuyas ideas tendrían una profunda influencia en él.

Ella lo apodó "el enterrador" debido a su preferencia por trajes oscuros y sobrios.

Pero el joven economista llegó a respaldar su creencia de que la sociedad funciona de manera más eficiente cuando las personas persiguen activamente sus propios intereses, en detrimento de los intereses de la sociedad en su conjunto.

En un artículo que escribió en 1966, declaró que "el Estado de bienestar" no es "más que un mecanismo mediante el cual los gobiernos confiscan la riqueza de los miembros productivos de una sociedad".

Domando la inflación

The Chronicle Collection via Getty Images El presidente Reagan anunció el nombramiento de Alan Greenspan como presidente de la Reserva Federal en 1987.

Tras haber pronosticado con éxito la recesión de la era Eisenhower, Greenspan asesoró a Richard Nixon durante su exitosa campaña presidencial de 1968.

Posteriormente pasó a ser jefe del Consejo de Asesores Económicos.

Más tarde, Greenspan escribiría que consideraba al presidente "lamentablemente paranoico, misántropo y cínico", pero el éxito del economista al contener la inflación impresionó a los sucesores de Nixon.

Al asumir la presidencia tras la renuncia de Nixon, Gerald Ford pidió a Greenspan que continuara en el Consejo de Asesores Económicos y, a comienzos de la década de 1980, Ronald Reagan lo eligió para encabezar una comisión encargada de reformar el sistema público de pensiones de Estados Unidos.

En agosto de 1987, Reagan lo nombró presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos y, durante las dos décadas siguientes, se convirtió en uno de los hombres más poderosos del mundo.

La era dorada

Al frente de la Fed, Greenspan se vio obligado a afrontar una situación difícil desde el primer momento.

Su hábil manejo del desplome bursátil de octubre de 1987, que hizo desaparecer más del 30% del valor de las acciones, le valió muchos elogios.

Su declaración de confianza en la solidez subyacente de la economía calmó los nervios alterados, y su facilitación de crédito barato ayudó a mantener a flote a los bancos.

Fue un enfoque que utilizó una y otra vez cada vez que los mercados sufrían una crisis.

Más tarde denominada "expansión cuantitativa", este tipo de intervenciones incluyó la crisis de las entidades de ahorro y préstamo de los años 80, la primera guerra del Golfo, la crisis del peso mexicano y -poco después de que se retirara- la crisis crediticia mundial de 2008.

Greenspan fue reafirmado como presidente de la Reserva Federal por George H. W. Bush, aunque el presidente se quejó más tarde de que una lenta recuperación económica había frustrado sus posibilidades de reelección.

Sorprendentemente, Bill Clinton -un presidente del Partido Demócrata- también pidió al más austero de los monetaristas que permaneciera en el cargo.

Pero su decisión se vio recompensada, ya que, bajo la dirección de Greenspan, siguió una época dorada de crecimiento a finales de los años 90.

Más tarde, Greenspan elogió a Clinton en sus memorias por el "enfoque constante y disciplinado en el crecimiento económico a largo plazo" del presidente, al tiempo que criticaba que algunas administraciones republicanas simplemente perdieron el control del gasto público.

Getty Images Alan Greenspan salió con la estrella de televisión Barbara Walters a finales de la década de 1970.

Fuera del trabajo, el banquero, de aspecto más bien anodino, era un jugador de tenis hábil y entusiasta.

Tuvo un primer matrimonio que duró menos de un año con una artista canadiense.

Luego, Greenspan salió con la estrella de televisión Barbara Walters antes de casarse con la reportera de NBC Andrea Mitchell en 1997.

Ese mismo año, la espectacular caída de las economías del Sudeste de Asia -los llamados "tigres asiáticos"- volvió a ponerlo a prueba.

Al recortar los tipos de interés en Estados Unidos, mostró su convicción de que la situación se recuperaría y, al hacerlo, contribuyó a ayudar a la economía mundial.

Burbujas y desplomes

Algo muy similar ocurrió cuando muchas empresas puntocom, sobrevaloradas por los inversores, no lograron cumplir las expectativas generadas y quebraron en marzo de 2000.

El mercado, según Greenspan, había mostrado una "exuberancia irracional".

La Reserva Federal subió los tipos de interés y luego los recortó rápidamente después de que los consumidores redujeran drásticamente su gasto.

Pero Greenspan fue criticado por la cultura de bajos tipos de interés que había permitido que la burbuja puntocom creciera en primer lugar.

El premio Nobel Paul Krugman fue uno de los críticos.

"No subió los tipos de interés para frenar el entusiasmo del mercado", se quejaba Krugman, "esperó a que la burbuja estallara… y trató de limpiar el desastre después".

AFP via Getty Images Greenspan recortó drásticamente los tipos de interés tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 e instó al presidente George W. Bush a derrocar a Saddam Hussein.

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, recortó drásticamente los tipos de interés para apuntalar la economía estadounidense y exhortó a George W. Bush a derrocar a Saddam Hussein, por si el dictador iraquí provocaba el caos en los mercados energéticos mundiales.

En 2006, Greenspan dejó el cargo de presidente de la Reserva Federal tras un período sin precedentes de cinco mandatos.

Un año después llegó una desaceleración en el mercado inmobiliario de Estados Unidos que la Reserva Federal no había previsto.

La crisis de las hipotecas subprime terminó por provocar la quiebra de bancos y desencadenar la peor recesión económica mundial desde la Gran Depresión.

Los críticos afirmaron que la política de bajos tipos de interés de Greenspan tras el 11-S había impulsado un fuerte aumento de los precios de la vivienda y una concesión excesivamente entusiasta de hipotecas por parte de los bancos.

También se dijo que su aversión a la regulación bancaria -así como la práctica de estas instituciones de utilizar instrumentos financieros complejos como los derivados financieros para asegurar los préstamos- agravó el problema.

Getty Images Greenspan testificó ante el Congreso tras el colapso económico mundial de 2008.

En octubre de 2008, Greenspan admitió que había depositado demasiada fe en el libre mercado y que había prestado insuficiente atención a los peligros de los préstamos subprime.

Afirmó que había creído que se podía confiar en que el sector financiero se "autorregularía", ya que siempre redundaría en su propio interés hacerlo.

En su testimonio ante el Congreso, el expresidente de la Reserva Federal reconoció que los bancos habían demostrado que sus ideas de libre mercado y contrarias a la regulación eran erróneas.

"He encontrado un fallo. No sé cuán importante o permanente es. Pero este hecho me ha angustiado mucho", dijo.

Alan Greenspan será recordado como el hombre que -más que ningún otro- dio forma a la economía moderna de Estados Unidos.

Durante 20 años, una serie de presidentes y muchos estadounidenses de a pie lo consideraron un gurú financiero y un talismán contra los malos tiempos.

Getty Images Alan Greenspan fue una voz económica influyente hasta su décima década de vida.

A lo largo de su extraordinaria carrera, fue galardonado con la Medalla Presidencial de la Libertad en Washington y recibió un título de caballero honorario de la reina Isabel II.

Siguió siendo un asesor económico muy solicitado y comentarista en los medios hasta bien entrada la década de los 90 de su vida.

No era partidario de la primera administración del presidente Trump y describió su enfoque populista como un "grito de dolor" que haría poco por elevar el nivel de vida.

También criticó la decisión de Reino Unido de abandonar la Unión Europea, calificando el Brexit como el "peor resultado".

A pocos años de su centenario, reapareció en televisión advirtiendo que la administración Biden estaba subiendo los tipos de interés demasiado rápido en 2023.

En marzo de 2026, Greenspan cumplió 100 años.

Con su aire de desapego olímpico, Greenspan será recordado por su prolongada gestión de la economía estadounidense, durante la cual el PIB solo se contrajo en una ocasión.

Sin embargo, para sus críticos, su reputación quedó empañada por su antipatía filosófica hacia la regulación y por dos grandes desplomes del mercado.

BBC

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FUENTE: BBC