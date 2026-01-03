Minuto a minuto: Trump anuncia que Estados Unidos gobernará Venezuela hasta que haya una transición
El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó este sábado que Estados Unidos ha llevado a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, que ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país".
En conferencia de prensa, el presidente de Estados Unidos Donald Trump confirmó que el Gobierno norteamericano se mantendrá en Venezuela y gobernará ese país hasta poder garantizar una transición ordenada.
El titular de la Casa Blanca informó que su país gobernará de manera transitoria Venezuela por tiempo indefinido, sin fijar un plazo para devolver el poder a manos venezolanas. “Estamos allí, ahora. Nos vamos a mantener el tiempo necesario hasta que se logre una transición apropiada”, sentenció.
También remarcó en varias oportunidades que será Washington quien decida cuándo y en qué condiciones se producirá esa transición.
El presidente señaló que aún no está definido quién gobernará Venezuela una vez concluida esa etapa y dejó en claro que no permitirá la continuidad del chavismo bajo otro liderazgo, al rechazar cualquier alternativa que implique la permanencia del régimen de Maduro “con otro líder”.
En ese sentido, evocó precedentes históricos de ocupaciones estadounidenses en Alemania, Japón e Irak, aunque reconoció implícitamente que se trata de experiencias con resultados dispares.
En la red social Truth Social, el presidente de Estados Unidos Donald Trump dio a conocer la primera foto de Nicolás Maduro detenido en el USS IWO JIMA.
Vistiendo un conjunto deportivo, con los ojos tapados y precintos en sus muñecas, el mandatario estadounidense difundió la imagen de cuerpo completo de Maduro.
La foto fue publicada en la red social de Trump minutos antes de iniciar la conferencia de prensa que iniciará en minutos y que congregó a periodistas de todo el mundo.
El Gobierno argentino celebró oficialmente la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y calificó al mandatario venezolano como un “dictador” y al régimen que encabezaba como “el mayor enemigo de la libertad en el continente”. Así lo expresó la Oficina del Presidente en un comunicado difundido este mediodía y firmado por el presidente Javier Milei.
En el texto, la Casa Rosada sostiene que el chavismo desempeñó durante años un rol similar al de Cuba en la Guerra Fría, al que acusa de exportar comunismo, terrorismo e inestabilidad regional. Además, denuncia interferencias electorales en países como Argentina, México, Colombia y Bolivia, estrategias de infiltración mediante migraciones masivas, vínculos con ONG internacionales y alianzas con Irán y Hezbollah, así como apoyo logístico a Hamas y a grupos armados en Colombia, todo presuntamente financiado por el narcotráfico.
Tras la caída de Maduro, el presidente Milei expresó su respaldo a las autoridades legítimamente electas en Venezuela en 2024, en particular al presidente electo Edmundo González Urrutia, para que puedan ejercer su mandato constitucional. El comunicado también destaca el liderazgo de María Corina Machado, mencionada como Premio Nobel de la Paz, en la defensa de la democracia y la libertad en el país caribeño.
El Gobierno argentino manifestó su expectativa de que estos acontecimientos representen un avance decisivo contra el narcoterrorismo en la región y permitan al pueblo venezolano recuperar la plena vigencia de la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos, poniendo fin a años de opresión bajo el régimen socialista.
Finalmente, Milei reiteró su compromiso con el regreso seguro del ciudadano argentino Nahuel Gallo, quien permanece detenido en Venezuela, y recordó que el régimen venezolano es internacionalmente responsable por su integridad física y su seguridad personal.
La dirigente venezolana María Corina Machado difundió este viernes un comunicado dirigido “a los venezolanos” tras la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, confirmada por Estados Unidos. En el texto, la líder política que recibió el Premio Nóbel de la Paz 2025, calificó el hecho como el inicio de una nueva etapa política y judicial, y sostuvo que Maduro “debe hoy enfrentar la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos” contra el pueblo venezolano.
Machado afirmó que, ante la negativa del chavismo a una salida negociada, Washington avanzó con una acción destinada a “hacer valer la ley”, y llamó a “poner orden, liberar a los presos políticos, reconstruir un país excepcional y traer de vuelta a los exiliados”.
En su mensaje, la líder opositora reivindicó la movilización ciudadana y recordó las acciones realizadas en favor de la democracia, al tiempo que ratificó su respaldo a Edmundo González Urrutia, a quien definió como “legítimo presidente electo”, reclamando su asunción inmediata conforme al mandato constitucional y el reconocimiento como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional.
Finalmente, Machado convocó a los venezolanos dentro y fuera del país a mantenerse “vigilantes, activos y organizados” para garantizar la transición democrática. También pidió apoyo a la comunidad internacional y cerró su comunicado con un mensaje de unidad y esperanza: “Seguimos todos alertas y en contacto. Venezuela será libre”.
El Gobierno de Estados Unidos confirmó este sábado la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, tras un operativo militar ejecutado en Venezuela por la fuerza de elite Delta Force. Se trata de una unidad antiterrorista del Ejército estadounidense, especializada en operaciones de alto riesgo.
El presidente Donald Trump respaldó el accionar de las fuerzas especiales y felicitó a los militares involucrados. Desde Washington, destacó la planificación y el despliegue del operativo.
La Delta Force —oficialmente First Special Forces Operational Detachment-Delta— fue creada en 1977 y depende del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (JSOC). Sus misiones incluyen antiterrorismo, rescate de rehenes y capturas de alto valor, y participó en operativos clave como la cacería de Osama bin Laden, el apoyo en la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán y la eliminación del líder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi.
Con la detención de Maduro, sumó una de las acciones más sensibles de su historia reciente.
El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó este sábado su "profunda alarma" por la reciente "escalada de tensión en Venezuela", que culminó con una acción militar de Estados Unidos en el país y que, advirtió, podría tener "preocupantes implicaciones" para la región.
Guterres subrayó a través de su portavoz, Stéphane Dujarric, que los acontecimientos recientes constituyen "un precedente peligroso" para el orden internacional e insistió en la necesidad de un "pleno respeto, por parte de todos", del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas.
"El secretario general está profundamente preocupado por que las normas del derecho internacional no hayan sido respetadas", señaló el portavoz, sin entrar en detalles sobre el alcance o las circunstancias de la acción militar estadounidense, ni sobre posibles responsabilidades concretas. Guterres reiteró su llamado a todas las partes involucradas dentro del país a apostar por una salida "política y pacífica".
"El secretario general exhorta a todos los actores en Venezuela a comprometerse en un diálogo inclusivo, con pleno respeto de los derechos humanos y del Estado de derecho", indicó Dujarric. La ONU sigue de cerca la evolución de los acontecimientos y que el Consejo de Seguridad se reunirá de urgencia esta misma tarde para tratar la situación.
El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó en diálogo con Fox News que Nicolás Maduro y su mujer se encuentran en un buque militar estadounidense y están siendo llevados a Nueva York, donde ya han sido acusados de cuatro delitos relacionados con el narcotráfico.
Asimismo, afirmó que vio "en directo" la captura del mandatario venezolano y su esposa, en una operación militar que describió "como un show televisivo", informó la agencia Afp.
"La vi literalmente como si hubiera visto un show televisivo. La vimos en una sala y seguimos todos los aspectos", dijo Trump en la entrevista con la emisora Fox. La operación fue "muy bien organizada" y ningún estadounidense perdió la vida, añadió el mandatario republicano.
Agregó también que el Ejército estadounidense estaba preparado para realizar hoy una "segunda oleada" de ataques sobre Venezuela, pero afirmó que la primera acometida "fue tan letal" que no hicieron falta acciones adicionales.
Respecto a Maduro y su esposa, señaló que se encuentran en un buque militar estadounidense y que son llevados a Nueva York para ser juzgados.
BREAKING: President Trump praises the operation that captured Venezuela's Nicolás Maduro in an exclusive interview on 'FOX & Friends Weekend.'"The team did an incredible job. They rehearsed and practiced like nobody's ever seen ... It was an amazing thing, amazing job that…
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, difundió en su cuenta personal de X la acusación que pesa sobre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa que fueron capturados por la incursión militar de Estados Unidos este sábado.
“Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York. Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos”, publicó.
"Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses. En nombre de todo el Departamento de Justicia de EE. UU., quiero agradecer al presidente Trump por su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense. Y un enorme agradecimiento a nuestras valientes fuerzas armadas que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales”, continuó Bondi.
Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, have been indicted in the Southern District of New York. Nicolas Maduro has been charged with Narco-Terrorism Conspiracy, Cocaine Importation Conspiracy, Possession of Machineguns and Destructive Devices, and Conspiracy to Possess…
Chavistas salieron a las calles del centro de Caracas para exigir que "devuelvan" a Nicolás Maduro, luego de que el líder estadounidense, Donald Trump, anunciara la captura del mandatario venezolano, en medio de un ataque con misiles durante la madrugada de este sábado contra la capital venezolana y otras zonas del país.
Simpatizante del oficialismo se congregaron en inmediaciones del Palacio de Miraflores en Caracas para expresarse tras la captura del líder venezolano y su esposa.
En el marco de las declaraciones que hizo el presidente argentino Javier Milei a través de su cuenta de X, el canciller Pablo Quirno dio a conocer por el mismo medio el comunicado oficial del Gobierno nacional respecto al ataque de Estados Unidos a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.
El mismo asegura que Maduro es líder del Cartel de los Soles, la cual fue declarada como organización terrorista por el Gobierno argentino el pasado 26 de agosto.
También establece que la acción norteamericana significa un "avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región y, al mismo tiempo, abran una etapa que permita al pueblo venezolano recuperar plenamente la democracia".
Asimismo, señala que espera que Edmundo González Urrutia pueda asumir el mandato constitucional conforme a la voluntad popular expresado en las elecciones del 2024, y reconoce el liderazgo de María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, en la defensa de la democracia y la libertad en Venezuela.
El Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el Presidente de los Estados Unidos de América y por su Gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, líder del Cartel…
Al menos siete explosiones y sobrevuelos de aeronaves se reportaron en Caracas, Venezuela, en la madrugada de este sábado, según reportaron las agencias internacionales de noticias y residentes que compartieron imágenes en las redes sociales.
La primera explosión ocurrió alrededor de la 1:50 a.m. hora local, de acuerdo a CNN. Varias zonas de la capital, como El Valle y La Vega, se quedaron sin electricidad.
Un comunicado del régimen venezolano informó que los ataques fueron a “localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas, capital de la República, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira”.
En tanto, el New York Times publicó un mapa que muestra los puntos donde se registraron bombardeos en Venezuela y puntualizó La Guaira, La Carlota, Fuerte, Tiuna e Higuerote.
A las 4:21 a.m. (hora del este de Estados Unidos, misma de Colombia), Donald Trump informó en su cuenta de Truth Social que Estados Unidos llevó a cabo los ataques a Venezuela y que Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados y sacados del país.
Impactantes imágenes del ataque de Estados Unidos en Venezuela
La líder opositora venezolana María Corina Machado, recientemente distinguida con el Premio Nobel de la Paz, afirmó este sábado que se encuentra preparada para asumir el mando del país junto a Edmundo González Urrutia.
Machado sostuvo que el país atraviesa un “momento histórico” y aseguró que existe una hoja de ruta para avanzar hacia una transición política inmediata, con respaldo interno e internacional.
En ese contexto, ratificó su alianza con Edmundo González Urrutia y remarcó que el objetivo central es la restauración del orden democrático, la liberación de los presos políticos y la reconstrucción institucional de Venezuela.
El Gobierno de Venezuela solicitó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tras los ataques de Estados Unidos a varias zonas del país, entre ellas la capital Caracas, y la captura de su presidente, Nicolás Maduro, confirmada por Donald Trump.
A través de una carta dirigida al presidente del Consejo de Seguridad, el embajador de Somalia Abukar Dahir Osman, Caracas pidió convocar una reunión de emergencia para discutir los «actos de agresión» de Estados Unidos contra Venezuela, una misiva que también se entregó al secretario general de la ONU, António Guterres.
Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, confirmó que se encuentra en Moscú. Desde allí exigió a Donald Trump "una prueba de vida del presidente Maduro" tras la captura, confirmada por el propio mandatario estadounidense a través de la red social Truth.
"Nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolas Maduro y la primera dama, Cilia Flores. Exigimos al presidente Donald Trump prueba de vida inmediata del presidente Maduro y de la primera dama", proclamó Rodríguez.
Por su parte, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, compadeció ante los venezolanos para llamar a la calma a los ciudadanos y denunciar una "masacre" provocada por los ataques de EE.UU. que sirvieron de cobertura a la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su mujer, la primera dama Cilia Flores.
"Confíen en el liderazgo, en la dirigencia del alto mando político y militar para la situación que estamos atravesando. Mucha calma, que nadie caiga en el desespero para facilitarle las cosas al enemigo invasor, terrorista, que nos atacó cobardemente", aseveró Cabello.
El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó este sábado que Estados Unidos ha llevado a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, que ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país".
"La operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos», aseguró Trump en un mensaje en la red social Truth Social en el que indicó que dará más información hoy en una rueda de prensa a las 11 de la mañana (16:00 GMT) desde Mar-a-Lago (Florida).
