Los fiscales de EE.UU. rechazan que Venezuela pague la defensa de Maduro y el juez deja pendiente su decisión

La defensa de Nicolás Maduro presentó este jueves argumentos que podrían resultar a su favor en el caso que se sigue en EE.UU. contra el expresidente de Venezuela y su esposa, Cilia Flores.

Durante la audiencia en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, el juez Alvin Hellerstein se mostró receptivo a la petición de los abogados de Maduro y Flores de que debe permitírsele a la pareja usar recursos del gobierno venezolano para financiar su defensa.

Los abogados de Maduro y Flores también solicitaron al juez que desestimara el caso de narcoterrorismo contra la pareja, ya que Estados Unidos les ha denegado el uso de dichos fondos por las sanciones impuestas al país latinoamericano.

Pero los fiscales argumentaron que Maduro "saqueó" la riqueza de Venezuela y que no se debería usar el dinero del erario venezolano para pagar la defensa.

Ante los argumentos, el juez Hellerstein, de 92 años, señaló que "el derecho a la defensa es primordial", lo que favorece a los intereses de Maduro y Flores. Pero dijo que no desestimaría el caso por esta disputa.

El juez indicó que emitiría un fallo más adelante, incluyendo la próxima fecha de audiencia.

Maduro y Flores fueron detenidos en una incursión militar de EE.UU. en el complejo donde residía la pareja en Caracas, en una dramática redada nocturna el 3 de enero pasado.

Ese día fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos por delitos relacionados con el tráfico de armas y drogas, los cuales ellos rechazan.

Los argumentos y la respuesta del juez

Este jueves, vestidos con uniformes de prisión de color verde-caqui, Maduro y su esposa se sentaron en silencio al lado de varios abogados mientras escuchaban una traducción de la audiencia a través de audífonos.

El ambiente contrastaba radicalmente con su primera comparecencia ante el tribunal en enero, cuando Maduro pronunció un discurso de varios minutos en el que afirmaba que había sido secuestrado por EE.UU. y que era inocente.

Esa audiencia terminó con un hombre gritándole a Maduro desde el fondo de la sala.

Dado que Maduro y Flores, así como el gobierno venezolano, están sujetos a sanciones de EE.UU., necesitaban obtener una licencia del Departamento del Tesoro que permitiera al gobierno en Caracas pagar los honorarios de los abogados en Nueva York.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) había concedido inicialmente esa licencia, pero la revocó rápidamente.

Los fiscales argumentaron ante el tribunal que Maduro y Flores no deberían poder acceder a los fondos del gobierno venezolano por motivos de seguridad nacional.

Y afirmaron que la pareja tiene acceso a fondos personales para pagar su defensa, lo cual rechazan los acusados.

Según la legislación estadounidense, Maduro, al igual que cualquier otro procesado, tendría derecho a un abogado designado por el tribunal si no pudiera costear uno propio.

Getty Images A las afueras del tribunal se dieron cita manifestantes, tanto a favor de Maduro como en contra.

Pero el juez Hellerstein pareció mostrarse de acuerdo con el argumento del abogado de Maduro, Barry Pollack, de que el inusual caso contra el exlíder venezolano, que se desarrolla en un país ajeno, resultaría abrumador para un defensor público y dificultaría la defensa que pudiera brindar.

Por su parte, los fiscales alegaron que la OFAC no permite a Maduro y Flores acceder a los fondos del gobierno venezolano por las sanciones de larga data que EE.UU. ha mantenido durante su gobierno y porque la pareja "saqueó la riqueza de los venezolanos" para su propio beneficio.

El juez Hellerstein, sin embargo, cuestionó ese argumento, afirmando que, debido a la captura de Maduro y Flores, la situación de política exterior había cambiado.

"Estamos haciendo negocios con Venezuela", afirmó el juez, en referencia a que el gobierno de Donald Trump ha reanudado las relaciones diplomáticas con la presidenta encargada, la exvicepresidenta Delcy Rodríguez.

También señaló que "el gobierno venezolano está dispuesto a pagar".

El juez parecía no saber cuál sería la vía adecuada para resolver el asunto, ya que el equipo legal de Maduro buscaba desestimar todo el caso por este motivo.

"¿Cómo resolverlo?", preguntó Hellerstein a ambas partes en varias ocasiones.

¿Qué sigue en el caso?

Estados Unidos ha acusado a Maduro de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Maduro y su esposa aún no han solicitado la libertad bajo fianza y permanecen detenidos en el Centro de Detención Metropolitano federal de Brooklyn.

No se ha fijado fecha para el juicio.

Durante una reunión del gabinete celebrada este jueves en Washington, el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos estaba considerando presentar cargos adicionales contra Maduro, que debería tener "un juicio justo".

Getty Images El presidente Trump dijo que espera que a Maduro se le imputen más cargos.

Mientras tanto, desde Caracas algunos venezolanos le dijeron a la BBC que están muy interesados en seguir el proceso por cualquier vía.

Ana Patricia, una abogada jubilada de 72 años, dijo que, a pesar de la censura oficial, todos están tratando de seguir lo que ocurre en Nueva York: "Pueden controlar lo que publican los medios venezolanos, pero no lo que se publica en la prensa internacional", señaló.

En cuanto al destino de Maduro, dijo que "es un hombre que lo tenía todo, pero lo perdió por codicia y un ego inflado".

"Me da pena, porque al fin y al cabo es un ser humano, pero espero que reciba cadena perpetua. Tiene que pagar por sus crímenes".

En el oeste de Caracas, Agustina Parra, una enfermera jubilada de 67 años, le dijo a la BBC que tiene fe en que "mi presidente Maduro será liberado".

"A pesar de sus defectos, no ha sido un mal presidente. Sabe que es inocente y lo demostrará".

Parra afirma que el gobierno de Estados Unidos "ni siquiera sabe de qué acusarlo".

"Lo acusan de tráfico de drogas, de posesión de armas… Y no puedo aceptar las acciones del presidente Trump en Venezuela, que llevaron a que muriera tanta gente".

BBC

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FUENTE: BBC