Delcy Rodríguez anuncia asueto de cinco días para ahorrar energía en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela , Delcy Rodríguez , decretó asueto desde el próximo lunes hasta el viernes para el sector educativo y los ministerios, en el marco de un plan de “ahorro de energía” ante la creciente demanda eléctrica.

“Quiero anunciar que he decretado día de asueto, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, para todo el sector de la educación, nuestros niños no vayan a la escuela; también días de asueto para los ministerios porque forma parte del plan de ahorro de energía eléctrica”, expresó la mandataria durante un acto oficial.

La medida excluye a los sectores que prestan “servicios básicos excepcionales” y se da en un contexto de fallas en el suministro eléctrico reportadas en distintas regiones del país en las últimas semanas.

Rodríguez aseguró que recientemente Venezuela registró la demanda de electricidad “más alta en años”, lo que atribuyó al crecimiento económico y al incremento del consumo.

“Ayer tuvimos la demanda más alta en años que ha podido ocurrir en Venezuela producto también del crecimiento económico, producto de una Venezuela que avanza, que crece, y demanda más servicio eléctrico”, sostuvo.

El Gobierno también llamó a la población a reducir el consumo y a acompañar las medidas oficiales, en un contexto marcado por temperaturas elevadas y presión sobre el sistema energético.

Críticas y denuncias de la oposición

Desde la oposición, dirigentes del partido Primero Justicia advirtieron sobre un agravamiento de la crisis eléctrica, especialmente en el estado Zulia, donde se registran cortes de hasta ocho horas diarias.

El dirigente Avilio Troconiz afirmó que esta situación afecta “muy especialmente a los zulianos” y atribuyó los problemas a la falta de inversión y al “mal manejo” del sistema eléctrico nacional.

En paralelo, usuarios en redes sociales y referentes políticos denunciaron apagones en varios estados del occidente venezolano, mientras el Gobierno insiste en la necesidad de avanzar en medidas de ahorro energético para estabilizar el servicio.