Minuto a minuto: registran al menos nueve muertos tras una histórica tormenta invernal en Estados Unidos

Nueve fallecidos: hallan muerto a un estudiante de 19 años en Michigan

En medio de las severas condiciones climáticas provocadas por la tormenta invernal que afecta a amplias zonas de Estados Unidos, las autoridades de Michigan anunciaron este domingo la recuperación del cuerpo de Lucas Mattson, un estudiante de 19 años de la Universidad de Michigan.

Según informó el Departamento de Policía de Ann Arbor, el joven fue visto por última vez alrededor de la 1:00 de la madrugada del viernes, cuando caminaba solo al aire libre y sin abrigo, en una noche marcada por temperaturas extremadamente bajas. Tras perder contacto con él, se activó un operativo de búsqueda que se extendió por casi 20 horas.

El cuerpo de Mattson fue hallado luego de intensos rastrillajes realizados por las fuerzas de seguridad, que trabajaron bajo “condiciones de frío extremo”, de acuerdo con lo indicado por los agentes. Si bien la causa de la muerte aún no fue determinada, la policía señaló que no se encontraron “signos evidentes de traumatismo” y que, por el momento, no se sospecha de un hecho criminal.